Amadeus ha annunciato al Tg1 quelli che saranno gli ospiti del Festival di Sanremo 2024 che si esibiranno sulla nave Costa Smeralda. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, di chi si tratta.

Sanremo 2024, Amadeus annuncia gli ospiti

Manca sempre meno alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, che si terrà da martedì 6 febbraio a sabato 10 febbraio 2024. Anche questo Festival di Sanremo si svolgerà su tre palchi, ovvero quello dell’Ariston, quello di Piazza Colombo e quella sulla nave da crociera Costa Smeralda. Al Tg1, il conduttore ha annunciato quelli che saranno gli ospiti che si esibiranno sulla nave Costa Smeralda nel corso delle cinque serate della kermesse canora. Ecco cosa ha detto Amadeus al Tg1: “Ecco il cast: ad aprire e chiudere le feste sulla nave ci sarà un rapper che è il numero uno in classifica, Tedua. Aprirà martedì 6 e chiuderà sabato 10 febbraio. Mercoledì nella seconda serata un grande artista, produttore e dj di livello internazionale: Bob Sinclair. Ancora, il giovedì ci sarà un cantante amatissimo dai giovani: Bresh. E il venerdì un dj e produttore italiano: il grande ritorno di Gigi D’Agostino. Queste sono le cinque serate a bordo della nave.” Il nome che ha attirato subito l’attenzione di tutti è stato sicuramente quello di Gigi D’Agostino, il dj infatti torna nuovamente in scena dopo l’annuncio della malattia, avvenuto un paio di anni fa. Queste erano state le sue parole: “purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo., è un dolore costante, non mi dà pace. La sofferenza mi consuma, mi ha reso molto debole, ma continuo a lottare, spero di trovare un pochino di sollievo.” In questi anni Gigi D’Agostino ha aggiornato costantemente i suoi fan che oggi possono essere più che felici per il ritorno del dj sul palco, e non certo un palco qualsiasi.

Sanremo 2024, ospiti e co-conduttori

Tempo fa Amadeus aveva anche annunciato chi saranno coloro che condurranno assieme a lui la 74eseima edizione del Festival di Sanremo, ovvero Marco Mengoni, Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e Rosario Fiorello, che sarò presente anche per tutta la settimana in Riviera con “Viva Rai 2″, e sarà presente in ogni serata della kermesse. Sempre nelle scorse settimane, Amadeus aveva annunciato anche la presenza, per la serata finale, di Roberto Bolle, e per la serata di mercoledì 7 febbraio, di Giovanni Allevi. Anche per lui un grande ritorno sul palco, sono infatti due anni che è orami lontano dalle scene poiché impegnato da tempo nella lotta contro il mieloma multipolo. I cantanti in gara per la 74esima edizione del Festival di Sanremo saranno 30 e, vi ricordo, che il Festival si svolgerà a partire da martedì 6 febbraio e terminerà con la finale sabato 10 febbraio 2024.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Chi è Nick Casciaro, l’ex cantante di Amici che vince X Factor Romania

Prime Video, in arrivo la nuova serie Karaoke Night – Talenti senza vergogna