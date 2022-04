Secondo indiscrezioni Leonardo Lini, ex volto di Amici 21, sarebbe stato scelto per entrare a far parte del cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle.

Leonardo Lini a Ballando con le Stelle

Nonostante sia stato eliminato da Amici 21, Leonardo Lini sarebbe prossimo a fare il suo ingresso a Ballando con le Stelle, al via dal prossimo autunno.

Al momento la questione non ha ricevuto conferme ma, secondo indiscrezioni, Lini sarebbe stato corteggiato dalla produzione del programma, ma non è dato sapere se siano in corso trattative. La sorella maggiore di Lini, Giada, è una delle ballerine professioniste di Ballando con le Stelle, e in queste ore è stata lodata dalla coreografa e giudice Carolyn Smith per la sua bravura.

L’eliminazione ad Amici

Dopo l’esperienza fatta ad Amici 21, Leonardo Lini aveva dichiarato: “Diciamo che non sto benissimo in questo momento perché ci tenevo tanto a rimanere.

Emozioni tantissime. È stata l’esperienza più bella che io abbia fatto, proprio perché il calore del pubblico e comunque i personaggi di un certo livello che ti guardano mentre ti esibisci è una cosa che non si vive tutti i giorni. Mi porto a casa tutti gli insegnamenti dei professori. Sono cresciuto veramente tantissimo, ho aperto tantissimo la mia visione e questo ha cambiato il mio modo di pensare come ballerino. Io ho legato veramente tantissimo con Michele, John e anche Luigi soprattutto.

È stato molto difficile salutarli e ancora più difficile adesso sapere che non li vedo e non li vedrò”. I fan possono sperare di vederlo a Ballando con le Stelle il prossimo autunno?