Le piccole cose della vita: uscita

Le piccole cose della vita è una nuova miniserie pronta a far emozionare tantissimo il pubblico. Un titolo drammatico, tratto dal romanzo bestseller di Cheryl Strayed.

Le piccole cose della vita: data di uscita della serie tv



Le piccole cose della vita è una nuova miniserie che sta per debuttare su Disney+, pronta a far emozionare i telespettatori, che si immergeranno completamente in questa storia. Si tratta di un titolo drammatico, tratto dal romanzo bestseller di Cheryl Strayed, che si intitola Piccole cose meravigliose. Questa serie, con protagonista la star di WandaVision, Kathryn Hahn, racconterà una storia intima, introspettiva e familiare, che punterà l’attenzione su emozioni molto forti e sull’evoluzione del personaggio. La storia parte da un punto morto della vita della protagonista. “La mia vita è un casino. Mio marito mi ha sbattuto fuori qualche giorno fa. Mia figlia mi odia. Come sono arrivata così lontano dalla persona che volevo essere?” è l’inizio di questa storia toccante e profonda, da cui partirà un viaggio di scoperta interiore e di guarigione personale. Una storia che sicuramente toccherà il cuore del pubblico, che si immedesimerà nel racconto della protagonista, seguendo con lei le tappe di questo percorso così intenso e particolare della sua vita. La data ufficiale di uscita della miniserie Le piccole cose della vita è venerdì 7 aprile e il debutto sarà sulla piattaforma di streaming Disney+.

Le piccole cose della vita: le anticipazioni della miniserie



Le piccole cose della vita è una nuova miniserie pronta ad emozionare e toccare il cuore dei telespettatori, che potranno vederla a partire da venerdì 7 aprile su Disney+. Si tratta di una storia molto profonda e intensa, in grado di scatenare potenti emozioni. La serie tv racconta la storia di Clare, una donna che lavora come scrittrice e si ritrova a vivere un momento di crisi profonda, dopo essere diventata, per necessità economica, una giornalista responsabile di una rubrica di consigli. Un compito particolarmente difficile, soprattutto tenendo conto che la sua vita sta letteralmente andando a rotoli. Il suo matrimonio con il marito Danny è completamente in crisi e Rae, la figlia adolescente, si sta allontanando sempre di più da lei. Inoltre, la sua carriera di scrittrice ormai sembra non andare più nella direzione giusta. Così, quando le viene chiesto, da un’amica che lavora come giornalista, di sostituirla con la sua rubrica di consigli chiamata “Dear Sugar”, la donna accetta. Questa decisione porterà grandi cambiamenti e la sua vita inizierà a prendere una piega diversa. La donna affronterà un viaggio di ricordi, flashback e pensieri molto profondi, ma troverà il modo di guarire da alcune sue vecchie ferite, aiutando i suoi lettori con preziosi consigli, che faranno bene anche a se stessa, per riprendere in mano ciò che è, i suoi sogni e la sua vita. Difficile non lasciarsi coinvolgere dalle avventure profonde e personali della protagonista, che mostrerà molti aspetti che probabilmente faranno da specchio a molti telespettatori, in un viaggio interiore davvero molto profondo, per guarire vecchie ferite e riscoprire se stessa.