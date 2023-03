Lavare i capelli solo con il balsamo: la nuova moda su TikTok

Una nuova moda è esplosa su TikTok. Si tratta di lavare i capelli solo con il balsamo. Scopriamo insieme per quale motivo le ragazze hanno adottato questa pratica.

Lavare i capelli solo con il balsamo: la tendenza su TikTok



Prendersi cura dei propri capelli è fondamentale, ma spesso è anche complicato, soprattutto se si ha a che fare con chiome particolarmente secche, grasse o ricce. Spesso i prodotti usati, per quanto siano di qualità, possono risultare particolarmente aggressivi e contribuire ad accentuare il problema. Questo sembra essere il motivo per cui si è diffusa una nuova tendenza su TikTok per la cura dei capelli, ovvero lavare la chioma usando solo il balsamo, escludendo lo shampoo. Sul social network sono stati pubblicati moltissimi tutorial che spiegano come fare a seconda della tipologia di chioma da trattare. Questa procedura è stata chiamata cowash ed è sempre più apprezzata dalle ragazze.

Su TikTok molte ragazze si scambiano diversi consigli su come prendersi cura dei propri capelli. Una delle nuove tendenze sul web è il cowash, ovvero la pratica di lavare i capelli usando solo il balsamo e non lo shampoo. In questo modo si elimina il prodotto che può aggredire i capelli e indebolirli. Il consiglio però è quello di alternare in un primo periodo il lavaggio tradizionale al cowash, per fare in modo che la cute possa abituarsi a questa nuova tipologia di trattamento. Sicuramente dopo diverse settimane la chioma risulterà più luminosa e tenderà anche a sporcarsi di meno. Scopriamo insieme come mettere in pratica il cowash per ottenere tutti i benefici di questo procedimento.

Cowash: come farlo in base al tipo di capelli



Il cowash non si limita solo ed esclusivamente all’uso del balsamo, ma si aggiunge anche un altro ingrediente a seconda della tipologia di capelli che abbiamo, che possono essere secchi, grassi, oppure ricci. In generale si usa questo prodotto per capelli insieme allo zucchero, che va ad effettuare un vero e proprio scrub non aggressivo, cercando di mescolarli in parti uguali. Se avete i capelli particolarmente grassi è meglio aggiungere al preparato anche del bicarbonato di sodio, o anche succo di limone o addirittura aceto in sostituzione, diminuendo in questo caso la quantità di zucchero usata. Fin dal primo lavaggio vi renderete conto che i vostri capelli appariranno molto più leggeri e anche più puliti. Se avete i capelli particolarmente secchi potete optare per un cucchiaino di miele, uno di aloe e uno di burro, senza diminuire la quantità di zucchero o di balsamo. Infine, se avete i capelli ricci, il consiglio è quello di usare un balsamo molto idratante e di aggiungere al composto anche un cucchiaino di yogurt o di olio, a scelta tra cocco o Argan. Se i vostri capelli sono anche particolarmente opachi, potete aggiungere al composto originale un cucchiaio di aceto di miele, da risciacquare con acqua distillata fredda per fare in modo di chiudere le cuticole. Su TikTok troverete molti consigli e tutorial per eseguire correttamente il trattamento, ottenendo i risultati desiderati.