Shellac o unghie gel: cosa sono e come applicarle

La cura delle mani e delle unghie è un aspetto molto importante per la loro bellezza. Oltre ai classici smalti che sono semipermanenti, vi è anche un trattamento e smalto che si distingue da altri in commercio. Si tratta di Shellac, uno smalto che è completamente diverso, come vediamo, dalle unghie in gel. Vediamo le applicazioni e differenziazioni.

Shellac o unghie gel

Per quanto riguarda le tendenze unghie ci sono novità e tendenze. Una di queste è proprio lo Shellac, uno smalto che si distingue da altri in commercio perché dona alle unghie un aspeto glossy e molto lucido, oltre che ben definito. Un metodo che permette di giocare con le unghie e con le tonalità forti e decise.

Una tonalità particolarmente adatta a coloro che amano i toni brillanti e glossati. Si distingue per essere di lunga durata combinando sia lo smalto semipermanente che il gel per un effetto da non perdere e che permette di osare. Un trattamento brevettato da CND che porta ad applicarlo e rimuoverlo in davvero poco tempo.

Lo Shellac si distingue dallo smalto in gel proprio perché si attiva e si asciuga grazie all’uso della lampada a raggi ultravioletti. Inoltre ha una texture morbida. Potrebbe differenziarsi anche perché è una sorta di smalto ibrido, quindi a metà tra lo smalto classico e il gel con il quale ha una base maggiormente acrilica, sebbene risulti essere più sottile.

Per chi ama avere le unghie lucide e brillanti, questa è sicuramente la soluzione migliore anche perché adatta da applicare a ogni tipo di unghia e di nail art. Le unghie corte o dalla forma quadrata, ma anche le decorazioni semplici o le silhouette a mandorla si adattano molto bene a questo metodo.

Shellac o unghie gel: differenze

Dal punto di vista della resa, quindi della lunga durata e della resistenza, sia lo Shellac che le unghie gel hanno qualcosa in comune. Sono delle manicure, quindi delle nail art non solo che durano per parecchio tempo, ma che sono anche antischeggiatura. Ciò che le rende diverse è sicuramente la texture dal momento che con lo Shellac risultano morbide e sottili.

Rispetto al gel, poi risulta essere più facile da rimuovere dal momento che non si usa uno strumento come il buffer che rischia di scalfire e rovinare il colore delle unghie. Così facendo si hanno delle unghie sottili che non si spezzano facilmente e il cui colore non va via nel giro di poco tempo. a differenza dello smalto gel che ha diverse sfumature, lo Shellac ne ha molte meno.

Applicare lo Shellac è molto facile dal momento che si applica con due mani di colore e uno strato superiore. Il primo è un gel in gommalacca, mentre l’altro è un semipermanente. Sono entrambi sicuri e adatti da usare con le lampade a raggi UV, ma si consiglia di applicare sempre almeno una mezz’ora prima una crema.

