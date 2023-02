Scopriamo insieme tutte le tendenze che riguardano i capelli, per questa primavera estate 2023, dai tagli, fino ai colori e alle acconciature. Ci saranno delle belle sorprese ma anche dei ritorni molto apprezzati.

Tendenze capelli primavera estate 2023: i tagli

Le tendenze moda per la primavera estate 2023 comprendono anche tagli di capelli, colori e acconciature. Tra le tante proposte spiccano i capelli lunghi, così come i tagli scalati medi, il bob e anche i tagli più corti, spettinati o addirittura rasati. Scopriamo insieme in modo approfondito quali saranno i tagli più alla moda per la nuova stagione:

Bob Chanel : il classico caschetto più lungo, molto femminile, in perfetto stile francese;

: il classico caschetto più lungo, molto femminile, in perfetto stile francese; Bowl Cut : il classico taglio a scodella arricchito da movimento, con scalature;

: il classico taglio a scodella arricchito da movimento, con scalature; Choppy Bob : un caschetto molto scalato che dona volume, consigliato con una riga irregolare;

: un caschetto molto scalato che dona volume, consigliato con una riga irregolare; Butterfly Haircut : un taglio stratificato e scalato per capelli lunghi, tipico degli anni ’70;

: un taglio stratificato e scalato per capelli lunghi, tipico degli anni ’70; Italian Bob : caschetto con la parte anteriore caratterizzata da ciuffi più lunghi e rasatura posteriore;

: caschetto con la parte anteriore caratterizzata da ciuffi più lunghi e rasatura posteriore; Mixie Cut : volume e lunghezza a seconda di come deve essere valorizzato il viso;

: volume e lunghezza a seconda di come deve essere valorizzato il viso; Octopus Haircut : un taglio scalato e voluminoso per chiome medie e lunghe;

: un taglio scalato e voluminoso per chiome medie e lunghe; Wolf cut : un taglio più lungo sotto e molto scalato sopra, da portare spettinato;

: un taglio più lungo sotto e molto scalato sopra, da portare spettinato; Wispy Bang : un taglio con chioma scalata, non definita e spettinata, molto sensuale e in perfetto stile francese;

: un taglio con chioma scalata, non definita e spettinata, molto sensuale e in perfetto stile francese; Soft Bob : caschetto regolare con taglio uniforme;

: caschetto regolare con taglio uniforme; Pixie Cut: un caschetto mascolino molto corto sul dietro, che proviene dagli anni ’70.

Capelli primavera estate 2023: styling e acconciature

Ci sono tante proposte molto alla moda per la nuova stagione, sia per quanto riguarda lo styling che per quanto riguarda le acconciature. Tra le acconciature che si riaffermano ci sono quelle più classiche, come le code basse o alte e gli chignon, in versione sbarazzina o più elegante. Lo chignon torna anche per la moda uomo e sarà perfetto sia per lo styling femminile che maschile.

Tra le acconciature alla moda ci sono anche le trecce e le freccine Cornrows. Tornano anche i codini bassi, che riescono a raccogliere le chiome lunghe con disinvoltura. La frangia sarà un’altra tendenza importante, in versione bombata, a punta, sfilzata, corta, lunga, riccia o liscia, perfetta con qualsiasi tipo di taglio.

Capelli primavera estate 2023: i colori e gli accessori

Per quanto riguarda i colori, si riaffermano quelli classici del nero, castano, rosso e biondo, ma andranno di moda anche i colori più eclettici, soprattutto per i tagli corti, come il rosa, il blu e il biondo fragola. Tornano anche le chiome dai toni bianchi. Per quanto riguarda gli accessori, invece, saranno in tendenza fasce sottili, ferma capelli dallo stile retrò e anelli decorativi per le trecce. Per il resto il punto forte è la semplicità, magari arricchita da oli e gel per un perfetto styling estivo. Sarà sicuramente una stagione in cui le donne, ma anche gli uomini, potranno decisamente lasciarsi andare e seguire la fantasia e la creatività per dare libero sfogo ai propri gusti, scegliendo lo styling perfetto per ogni occasione.