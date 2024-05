Lunedì 6 maggio si è svolto uno degli eventi mondani più attesi ogni anno, ovvero il Met Gala. Tra outfit e beauty look, sul red carpet dell’evento si sono visti anche tanti gioielli, tra cui uno super costoso. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di quale gioiello si tratta, chi lo ha indossato e il suo prezzo.

Met Gala 2024: il prezzo del gioiello più prezioso indossato all’evento

Uno degli eventi mondani più attesi ogni anno è senza dubbio il Met Gala, che quest’anno si è celebrato lo scorso lunedì 6 maggio, sempre al Metropolitan Museum of New York. Tantissime la caleb presenti all’evento, da Jennifer Lopez a Zendaya. L’attenzione di tutti, oltre a outfit e beauty look, è stata anche per gli accessori indossati dalle varie celebrities, tra cui spicca il prezioso sfoggiato dalla imprenditrice e filantropa indiana Sudha Reddy. Sudha è una delle sostenitrici del Met Costume Institute, nonché grande appassionata di arte. Ha partecipato al Met nel 2021, per poi appunto tornarci in questo 2024. Per l’occasione Sudha ha davvero stupito tutti con un look davvero da regina, a partire dall’abito scelto, ovvero una creazione fatta su misura per lei dallo stilista indiano Tarun Tahiliani. Per riuscire a realizzare questo vestito, ricco di ricami, ci sono volute 4.5000 ore di lavoro e ben 80 artigiani. Sul corpetto dell’abito c’è anche un mini ritratto della stessa Sudha Reddy. L’imprenditrice indiana ha scelto una manicure super sofisticata, ovvero unghie colme di Swarovski, e una clutch firmata Chanel sui toni del vestito, ovvero un bianco sporco. Ma, come dicevamo all’inizio, a colpire è stato soprattutto il gioiello indossato dal Sudha, ovvero un collier che arriva dalla sua collezione personale di preziosi. Questa collana è composta da quattro diamanti grandi a forma di cuore e un girocollo con ben 21 diamanti di forma rotonda. Il costo di questa collana? Siamo circa sui 9 milioni di euro.

Sudha Reddy sul gioiello da 9 milioni di euro: “E’ stato un regalo di mio marito”

Come abbiamo appena visto, al Met Gala 2024 l’imprenditrice e filantropa indiana Sudha Reddy ha incantato tutti indossando un gioiello da ben 9 milioni di euro. Ma ecco cosa aveva detto la stessa Sudha in una intervista a Town & Country: “Amore Eterno è stato il regalo di mio marito per il 25esimo anniversario di matrimonio. L’ho disegnata insieme a Farah Khan Ali. Il più grande dei quattro diamanti a forma di cuore rappresenta mio marito, Krishna, mentre quello successivo sono io, mentre gli altri due adiacenti rappresentano i nostri figli, Pranav e Manas. La collana, per me, rappresenta un legame eterno di amore e connessione”. Sul suo profilo ufficiale di Instagram, Sudha Reddy ha postato diverse foto della serata, dove potete quindi ammirare il suo outfit e la costosissima collana di diamanti.

