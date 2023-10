Laura Pertici è la moglie del conduttore, comico e componente del Trio Medusa Gabriele Corsi. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Laura Pertici: chi è la moglie di Gabriele Corsi?

Laura Pertici è una giornalista romana, caporedattrice centrale di “Repubblica“, dove si occupa di crossmedialità e sviluppo dell’integrazione carta-digitale. Nel 1990 Laura ha scritto il primo pezzo per la testata, nel 1997 ha partecipato alla nascita della redazione di Radio Capital, mentre nel 2005 ha dato il via all’esperimento web di Repubblica Radio e nel 2007 è passata a RepTv. Laura Pertici è una donna molto dinamica e intraprendente, si definisce anche “felicemente femminista”. Non si hanno molte informazioni sulla sua vita, non si conosce ad esempio la data di nascita, si sa solamente che è nata a Roma, città alla quale è molto legata. Si è laureata in Lingue e Letterature Straniere presso la Sapienza di Roma e ha iniziato presto a lavorare nel mondo del giornalismo. Laura Pertici ha lavorato anche a Firenze come addetta alle relazioni con l’estero.

Laura Pertici e Gabriele Corsi: 21 anni di matrimonio

Laura Pertici, oltre a essere nota come giornalista, è anche famosa al pubblico per essere la moglie del conduttore, attore, comico e membro del Trio Medusa, Gabriele Corsi. I due si sono sposati nel 2002, quindi 21 anni fa. Non si hanno molte notizie riguardo la loro storia d’amore, Gabriele Corsi, nel corso di una intervista, ha rivelato che Laura Pertici si è innamorata di lui dopo averlo visto ballare sul palco con indosso una tutina gialla del cartone animato “Occhi di gatto“. Dalla loro unione sono nati due figli, Margherita, che studia negli Stati Uniti, e Leonardo. Se volete saperne di più su Laura Pertici la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram, che a oggi a quasi 4mila follower.

Gabriele Corsi: tutto sul conduttore e comico televisivo

Gabriele Corsi è un noto conduttore, radiofonico e televisivo, e comico italiano, nonché uno dei membri del Trio Medusa, insieme a Giorgio Maria Daviddi e Furio Corsetti. I tre amici cominciano con Radio Deejai, per poi arrivare in televisione, dove saranno i tre personaggi più amati nella trasmissione “Le iene”. Nel corso degli anni abbiamo visto Gabriele Corsi alla conduzione di tantissimi programmi diversi, alcuni da solo, altri con il Trio Medusa. Tra i tanti abbiamo: “Italia Coast2Coast”, “Quelli che… il calcio”, “Primo appuntamento”, “Boss in incognito”, “Reazione a catena – L’intesa vincente” e “Deal With It – Stai al gioco”. Gabriele Corsi ha lavorato anche come attore, lo abbiamo visto recitare in alcuni film per il cinema e in alcune serie televisive: “Dieci regole per far innamorare”, “Il Maresciallo Rocca”, “Una donna per amico”, “Boris”, “Romanzo siciliano” e “Amore in quarantena”. Come detto in precedenza Gabriele Corsi è sposato da 21 anni con la giornalista Laura Pertici, dalla quale ha avuto due figli. Se volete saperne di più su di lui lo potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha 187mila follower.

