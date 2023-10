Ieri sera, lunedì 2 ottobre, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Durante la diretta, Giselda Torresan ha deciso di lasciarsi andare ad un lungo sfogo ed ha raccontato per la primissima volta la storia con il suo ex fidanzato.

Giselda Torresan: chi è l’ex fidanzato che le ha spezzato il cuore

Giselda Torresan è sicuramente una delle grandi protagoniste della nuova edizione del Grande Fratello. La giovane ragazza, appartenente al cast dei personaggi non famosi, è una delle concorrenti che ha suscitato maggiore curiosità nel pubblico italiano. Attualmente fa l’operaia a Treviso ed ha una grande passione per la montagna, il trekking e la fotografia. Grazie alla sua spontaneità e semplicità, ha conquistato fin da subito il cuore dei telespettatori. Estremamente riservata, ha spesso confessato di sentirsi inadeguata in quel contesto televisivo. Durante le prime puntate, però, ha preso coraggio ed ha deciso di rivelare qualcosa in più sulla sua vita privata. Parlando con gli altri inquilini della casa, ha raccontato: “Ho avuto una storia, ma meglio non parlarne. È durata cinque o sei anni. Se le donne devono soffrire come ho sofferto io, meglio che stiano single“. La giovane ragazza non ha svelato ulteriori dettagli sulla sua precedente relazione amorosa, ma con semplici e poche parole ha lasciato intuire di aver sofferto molto.

Chi è l’ex fidanzato di Giselda Torresan, concorrente nip del Grande Fratello

Durante la puntata di ieri però, dopo essere stata salvata al televoto, Giselda Torresan è ritornata a parlare della sua vecchia storia d’amore. Invitata da Alfonso Signorini nella stanza del super led, si è lasciata andare ad un lungo sfogo. La concorrente ha raccontato di aver vissuto una relazione molto turbolenta. Nel corso della sua storia, infatti, la giovane ragazza ha sofferto di depressione ed era arrivata a pesare 47 chili, rischiando addirittura di diventare anoressica. “Io non mangiavo per essere uguale alle ragazze che piacevano a lui“, ha raccontato. “Si capiva dagli atteggiamenti che non mi amava. Non veniva mai a trovarmi, inventava un sacco di scuse“. Non solo. Giselda Torresan ha anche raccontato che sua suocera si vergognava del suo lavoro da operaia. Infine, ha raccontato di essere stata lasciata. E’ stato davvero difficile per la giovane ragazza superare tutto, ma la sua famiglia e i suoi amici le sono stati sempre accanto. Adesso Giselda Torresan vuole una persona che la ami e le porti il giusto rispetto. Tuttavia, la sua prima e unica storia l’hanno segnata nel profondo, tanto che da quel giorno non è più riuscita ad innamorarsi. Chissà, magari troverà l’amore all’interno della casa… tutto è possibile!

GLI ARTICOLI PIÙ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

10 cose che non dovresti mai accettare in una relazione | DonneMagazine.it

Una relazione tossica può diventare sana? Come trasformarla in 10 step | DonneMagazine.it