Nel corso della puntata de “La Pupa e il Secchione show” andata in onda martedì 3 maggio c’è stato un momento molto commovente. La Pupa Elena Morali ha ricevuto una visita del tutto inaspettata da parte del compagno Luigi Favoloso.

Quest’ultimo le ha dichiarato tutto il suo amore facendo una proposta di matrimonio in diretta: ” È arrivato il momento”, sono state le parole dell’imprenditore ed ex gieffino.

La Pupa e il Secchione, Luigi Favoloso fa la proposta di matrimonio a Elena Morali

Il momento della proposta di matrimonio non è stato senza emozione da parte di entrambi. Visibilmente commosso Favoloso ha espresso la volontà di rinnovare il sì: “Io non ti prometto che sarà sempre una bella giornata ma ti prometto che io ci sarò anche in quelle brutte.

Io e te ci siamo sposati in Africa e penso che sia arrivato il momento che magari ci sposiamo anche in Italia”.

“Hai fatto un percorso straordinario”

Luigi Favoloso si è detto poi orgoglioso del percorso che ha fatto Elena Morali: “Faccio una fatica enorme a parlare di quello che ho veramente dentro. Non mi sono perso un secondo di te. Hai fatto un percorso straordinario. Hai fatto vedere per la prima volta dopo tanti anni che fai televisione che cosa sei: intelligente, bellissima e anche tremendamente fragile”. Rivolgendosi ad Aristide ha mostrato infine tanta gratitudine: “Ti volevo ringraziare perché se Elena ha fatto vedere cosa è veramente è merito tuo”.