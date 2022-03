Elena Morali è pronta a ritornare dove la sua carriera nel mondo dello spettacolo là dove tutto ha avuto inizio, ovvero a La Pupa e il Secchione Show, programma che per questa edizione è stato riscritto da Barbara D’Urso che è anche la conduttrice.

Scopriamo qualcosa in più sulla showgirl, tra vita privata, la carriera e gli intrighi amorosi che l’hanno vista più volte protagonista.

Chi è Elena Morali

Elena Morali nasce a Ponte San Pietro (Bergamo), il 28 gennaio 1990 ed è del segno zodiacale dell’Acquario. Da quello che sappiamo prende il diploma al liceo con indirizzo pedagogico e, appassionata di beauty e make up, inizia a muovere i primi passi nel mondo del lavoro come hostess e promoter.

Non abbiamo invece particolari informazioni sulla sua famiglia d’origine e su quella che è stata la sua infanzia, ma stando ad alcune dichiarazioni rilasciate dalla stessa Morali, la ragazza sembrerebbe non avere un buon rapporto con i genitori proprio a causa delle proprie scelte in campo professionale.

La carriera in televisione

Nel 2010 Elena Morali partecipa alla seconda edizione de La Pupa e il Secchione ed è in coppia con il secchione Fulvio Di Gennaro. Il programma viene vinto poi da Francesca Cipriani, ma la vittoria mancata non impedisce ad Elena di tentare comunque di entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Sempre nel 2010 infatti, la vediamo prendere parte al programma Matricole e Meteore, condotto da Nicola Savino e Juliana Morerira e successivamente la vediamo anche al Chiambretti Night, ovviamente ideato e condotto da Piero Chiambretti.

Elena Morali è stata anche “naufraga” di una delle edizioni dell’Isola dei Famosi, da quel momento in poi, anche grazie alla “soap opera” che caratterizza le sue frequentazioni amorose, l’abbiamo vista presenziare sempre più spesso nei salotti pomeridiani di Barbara D’Urso e, a proposito della conduttrice, come abbiamo detto all’inizio dell’articolo, Elena Morali ritorna a La Pupa e il Secchione Show, entrando nel programma a due settimane dal suo inizio.

Tutte le frequentazioni di Elena Morali

Possiamo dirlo con certezza, la vita amorosa di Elena Morali è pane per i giornali di gossip. È stata infatti fidanzata con il comico di Colorado Gianluca Fubelli, conosciuto ai più come Scintilla, con cui sembrava avere la storia d’amore perfetta, poi naufragata (è il caso di dirlo) dopo l’Isola dei Famosi, a causa di alcune incertezze da parte di lei.

Elena ha anche avuto delle brevi frequentazioni con altri nomi noti, anzi, notissimi come Renzo Bossi, figlio del ben più conoscito Umberto, il rapper Gue Pequeno e il calciatore Mario Balotelli.

La storia d’amore più chiacchierata comunque è quella che Elena Morali ha avuto con Luigi Mario Favoloso, conosciuto invece per essere stato il compagno di Nina Moric. I due hanno iniziato una relazione durante il periodo del lockdown e, si sono anche sposati in via ufficiosa sulle spiagge di Zanzibar. Una storia, la loro, a dir poco travagliata, condita da continui drammi, ripicche e smentite, senza mai mancare di documentare tutto attraverso i rispettivi social.