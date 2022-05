La Pupa e il Secchione Show è arrivata alla sua puntata finale. Eppure anche in questo ultimo e conclusivo appuntamento non sono mancati gli scontri. Tra questi segnaliamo quello avvenuto tra Gianmarco Onestini e l’opinionista Soleil Sorge.

Quest’ultima durante l’esibizione del concorrente con Mila Suarez ha assegnato “uno zero”.

Un giudizio dunque particolarmente negativo che ha portato a immediate critiche. “Non darmi le spalle”, ha affermato il Secchione rivolgendosi all’ex gieffina.

La Pupa e il Secchione, Soleil dà uno zero a Onestini e Mila: il motivo

Nel corso della finale il Secchione Gianmarco si è esibito con Mila Suarez in un passo a due. La performance non è per nulla piaciuta a Soleil Sorge che, senza troppi giri di parole, non ha esitato a dare il voto minimo.

Nello spiegare cosa l’ha spinta a dare zero ha affermato:

“Mi ha toccato molto la storia di Mila, ma credo che dal passato bisogna riscattarsi e non continuare ad arrendersi a quello che si è. Solo per questo non mi è piaciuto che Mila non si sia impegnata tanto quanto tanti altri pupi e pupe. […] La performance che ho visto è stata poco emozionante e poco precisa, non mi è piaciuta”.

Onestini: “Alla finale nessuno si merita zero”

Il Secchione ha replicato con parole molto dure tanto da arrivare a definire l’opinionista “maleducata”: “Non darmi le spalle, l’unica cosa che puoi fare è girarti e essere una gran maleducata […] Davanti a un’esibizione puoi dare qualsiasi voto. Arrivati alla finale nessuno si merita zero”.

Antonella Elia ha invece spezzato una lancia a favore dei due. Nel rivolgersi a Mila si è complimentata: “Mi piaci, sei bella e meno male che sei arrivata fin qua. Ti auguro di arrivare lontano”.