Puntata dopo puntata Barbara D’Urso ha saputo stupire i telespettatori con dei look originali che sono stati fin da subito a dir poco “chiacchieratissimi”. Anche nella trasmissione di martedì 29 marzo la conduttrice ha mantenuto alte le aspettative. La “Barbara Nazionale” ha indossato per l’occasione un abito a quadretti fucsia e blu.

Non è stato meno chiacchierato il look dei tre giudici Soleil Sorge, Federico Fashion Style e Antonella Elia.

Il look di Barbara D’Urso nel segno di Madame Coco

Come di consueto Barbara D’Urso ha fornito delle anticipazioni sui social su ciò che avrebbe indossato in serata. Anche in questo caso il tributo a Madame Coco non manca: “Solo per voi l’anteprima del mio outfit per la terza puntata de ‘La Pupa e il Secchione show…’ Ancora un omaggio all’iconica e inarrivabile Madame Coco… Occhio sempre ai dettagli!”.

Proprio parlando dei dettagli non possiamo non parlare delle onnipresenti iniziali che in questo caso le troviamo nelle lunghe collane che impreziosiscono l’outfit.

Le ciocche dei capelli sono state legate con un fermaglio sul quale risalta un grande fiore bianco che dà un tocco unico e originale al look.

Cosa indossano i tre giudici

Nel frattempo l’attenzione dei telespettatori è stata immediatamente catturata dal look scelto dai tre giudici. In particolare sia Federico Fashion Style che Soleil Sorge hanno optato per un completo glitterato, viola per lui e nero per lei. Più tradizionale Antonella Elia che ha indossato un’ampia gonna nera che ben risalta con la parte superiore color carne arricchita da fiori neri.