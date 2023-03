La classe del 2007 è una serie tv davvero originale e molto interessante, disponibile su Prime Video. Scopriamo quanti episodi prevede e quale storia racconta, con protagoniste che dovranno lottare per sopravvivere e per scoprire la loro amicizia.

La classe del 2007 su Prime Video: gli episodi



Il catalogo di Prime Video si arricchisce di nuovi titoli davvero molto interessante. Una delle uscite è prevista oggi, 16 marzo 2023, e riguarda la nuova serie tv dal titolo La classe del 2007. Durante un’inaspettata apocalisse, un gruppo di ex compagne di classe cercheranno di ritrovare la loro amicizia per comprendere come sono diventate, cosa è successo in quegli anni e come sopravvivere. La serie tv è stata creata da Kacie Anning ed è interpretata da Emily Browning, Caitlin Stasey e Megan Smart. La regista ha voluto spiegare che anche se potrebbe non sembrare, questa serie è una vera e propria lettera d’amore nei confronti dell’amicizia femminile, con lo scopo di far capire che alla fine, anche durante l’apocalisse, l’unica cosa a cui ci si può realmente aggrappare è proprio l’amicizia. La serie prevede otto episodi da trenta minuti ciascuno, per raccontare la storia di questi rapporti di amicizia, in modo particolare quello tra le due ex migliori amiche Zoe e Amelia, che si svilupperanno durante un’apocalisse. Una storia molto particolare, intensa, profonda e a metà tra il drammatico e la commedia. Assolutamente da non perdere tra le nuove uscite di Prime Video.

La classe del 2007: di cosa parla



La classe del 2007 è una commedia che parla di una riunione di ex compagne di un liceo femminile, che si trasformerà presto in qualcosa di davvero particolare. Durante la rimpatriata, infatti, arriverà un’onda anomala apocalittica e il gruppo di donne dovrà trovare un modo per sopravvivere, ma non solo all’apocalisse ma anche a tutte le dinamiche che riguardano la loro amicizia. La classe del 2007 è davvero coinvolgente, fa entrare gli spettatori in questi rapporti di amicizia, mentre le due ex migliori amiche Zoe e Amelia riscopriranno al loro vecchia complicità e cercheranno di mettere da parte problemi e rancori, sullo sfondo di uno scenario davvero assurdo e catastrofico, ovvero l’apocalisse. Tutto inizia quando Zoe esce senza successo da un reality show di appuntamenti e si va a nascondere nella casa dei genitori, fino a quando iniziano ad accadere delle cose strane, presagio di un imminente disagio. La ragazza va nell’unico posto dove si potrebbe sentire al sicuro, il suo ex liceo, ma scopre che è in corso una rimpatriata della sua vecchia classe. Zoe cerca di far capire alle altre che sta per accadere qualcosa, ma non la ascoltano, pensano più che altro alla sua sconfitta nel reality. Da quel momento, tra alcol, verità svelate, paura, voglia di sopravvivere, complicità ritrovate, il gruppo di donne dovrà alzarsi le maniche e trovare un modo per sopravvivere, aggrappandosi con tutta la forza all’amicizia. Una serie tv davvero molto interessante, disponibile su Prime Video dal 16 marzo, pronta a stupire e appassionare gli spettatori.