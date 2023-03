La classe del 2007 su Prime Video: la trama

La classe del 2007 è una nuova serie tv in uscita su Prime Video, creata da Kacie Anning. Una commedia che racconta di una lunga riunione di liceali che ha come posta in gioco la vita e la morte.

La classe del 2007 su Prime Video

Il catalogo di Prime Video torna ad arricchirsi con una nuova uscita davvero molto interessante. Stiamo parlando della nuova serie tv dal titolo La classe del 2007, creata da Kacie Anning e interpretata da Emily Browning, Caitlin Stasey e Megan Smart. La classe del 2007 è una commedia che parla di una lunghissima riunione di liceali che ha come posta in gioco la vita e la morte. Un’onda anomala apocalittica si abbatte sulla rimpatriata dei dieci anni di un liceo femminile. Un gruppo di donne deve trovare il modo per sopravvivere sulla cima dell’isola su cui si trovava il campus. Sono rimaste coinvolte in questo terribile dramma ma la più grande minaccia alla sopravvivenza non è la fine del mondo. Una serie tv davvero molto particolare, una sorta di lettera d’amore dedicata all’amicizia femminile. Vede al centro due amiche, Zoe e Amelia, che ritroveranno la loro complicità e riusciranno a mettere da parte i loro problemi durante l’apocalisse.

Anche se apparentemente non sembra, questa serie tv è una vera storia d’amore, come ha sottolineato la regista. “Parla della migliore amica che avevi del liceo e del posto che ancora occupa nella tua vita, indipendentemente dal fatto che siate rimaste in contatto o meno negli anni. Parla di chi eri da adolescente, di chi sei oggi e di tutto ciò che c’è stato nel mezzo. Per me, La classe del 2007 è un bel racconto di amicizia al femminile e sulla riscoperta di due amiche, che ritornano a essere tali dopo un decennio di allontanamento” ha sottolineato. Il riavvicinamento delle due amiche avviene durante l’apocalisse e la regista ha spiegato che significa che l’amicizia è l’unica cosa a cui ci si può aggrappare in qualsiasi situazione. “Solitamente le storie catastrofiche hanno di dominio maschile: c’è sempre un’onda violenta che si abbatte su una grande metropoli o un meteorite impazzito che punta sulla Terra e un eroe che salva tutti. La classe del 2007 ribalta questo stereotipo e presenta una versione al femminile della fine del mondo. Anche se a un certo punto viene da chiedersi quale sia la vera fine del mondo: quella operata da Madre Natura o quella messa in atto da un gruppo di ex compagne di classe?” ha spiegato.

La classe del 2007: la trama

Tutti conosciamo bene le rimpatriate da liceali. Anche Zoe Miller, la protagonista della serie tv, che si trova in una situazione particolare, ad una rimpatriata con le ex compagne, ubriaca, mentre dice tutto ciò che pensa. Zoe è costretta a confrontarsi con le conseguenze del suo comportamento e con la rabbia delle sue compagne, tra cui la sua ex migliore amica, a causa di un’onda anomala che le blocca tutte sull’isola in cui sorge il campus. Ma facciamo un passo indietro. La prima volta che viene mostrata Zoe è nei panni di concorrente di un reality show di appuntamenti, dove si classifica seconda, cosa a cui è abituata. Zoe non prende bene il rifiuto, si sente umiliata e si ritira nella casa di montagna dei genitori, dove rimane per mesi, fino a quando iniziano ad accadere cose strane, che preannunciano un imminente disastro. Per proteggersi decide di andare nel suo ex liceo, dove è in corso una rimpatriata della classe del 2007, a cui appartiene anche lei. Nonostante cerchi di avvertire le ex compagne dell’imminente disastro, nessuno la ascolta, perché è più interessante parlare della sua sconfitta nel reality. La ragazza ritrova anche la sua ex migliore amica Amelia e si lascia andare durante la serata, ubriacandosi e parlando troppo. Un’onda anomala, però, blocca le compagne nel campus e piano piano riemergono i vecchi rancori tra Zoe e Amelia.