La classe del 2007 su Prime Video: quando esce

La classe del 2007 è una nuova serie tv che sarà disponibile su Prime Video, che vede come protagonista Emily Browning. Una serie tv che parla di una rimpatriata del liceo in mezzo all’apocalisse.

La classe del 2007: quando esce



La classe del 2007 è una nuova serie tv con protagonista Emily Browning, tra la commedia e il dramma, che racconta una storia molto particolare, destinata ad ottenere un grande successo. La serie tv è disponibile a partire da oggi, 16 marzo 2023, su Amazon Prime Video. Racconterà la storia di una rimpatriata del liceo particolarmente lunga, che metterà in gioco la vita delle protagoniste. Un gruppo di ragazze di un liceo femminile si ritrovano nel campus e la protagonista si ritroverà lì per trovare un rifugio da un imminente disastro. La situazione diventerà davvero molto particolare, perché Zoe dovrà affrontare le conseguenze dei suoi comportamenti, confrontarsi con le sue ex compagne e in modo particolare trovare una soluzione a tutti i rancori che emergeranno tra lei e la sua ex migliore amica Amelia. In tutto questo, dovranno anche trovare il modo di sopravvivere, dopo l’arrivo di un’onda anomala apocalittica che si abbatterà sulla struttura. È strano immaginare che durante una vera e propria apocalisse, le ragazze si renderanno conto che non sarà quello il loro problema e ciò a cui dovranno sopravvivere, ma il loro intricato rapporto.

La classe del 2007: un inno all’amicizia durante l’apocalisse



La classe del 2007 è una serie tv a metà strada tra la commedia e il genere drammatico, ma ciò che non appare subito chiaro è che in realtà si tratta di un vero e proprio inno all’amicizia femminile, come ha voluto sottolineare anche la regista. Queste ragazze dovranno affrontare il loro rapporto durante l’apocalisse, in modo particolare le due ex migliori amiche, Zoe e Amelia, che si ritrovano proprio durante l’apocalisse. Impossibile tenere a bada i rancori, ma bisognerà anche cercare di capire che l’amicizia è l’unica cosa a cui ci si può davvero aggrappare in una situazione come quella, e in tutte le situazioni in generale. Affrontare l’apocalisse insieme e cercare di sopravvivere potrebbe essere l’unico modo per recuperare un’amicizia vecchia e ormai finita, che ha semplicemente il sapore dei ricordi. Zoe e Amelia dovranno ritrovare la loro complicità, in una circostanza in cui in gioco c’è la vita e la morte di ognuna di loro. La protagonista arriverà al campus nel pieno della rimpatriata, dopo aver partecipato senza successo ad un reality show dedicato agli appuntamenti. Si renderà conto che qualcosa di disastroso sta per accadere, ma nessuno vorrà ascoltarla. Ubriaca e pronta a dire tutto ciò che pensa ad ognuna delle sue ex compagne, Zoe si ritroverà bloccata con loro sulla cima di un’isola, dove si trova il campus, ad affrontare tutte le conseguenze del suo atteggiamento. La particolarità di questa serie tv è anche il fatto che spesso la narrazione impone che l’apocalisse sia una cosa da uomini, come se le donne non potessero affrontarla a testa alta. Questo gruppo di ex compagne potrebbe sorprendere e dimostrare il contrario, aggrappandosi all’amicizia.