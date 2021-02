Non solo attore, ma anche produttore televisivo, sceneggiatore, regista e scrittore. È lo spagnolo Alex Pina, creatore e produttore esecutivo di due delle serie più famose trasmesse su Netflix, come “La casa di carta” e “Vis a vis”, ma anche di altre due serie tv altrettanto famose in Spagna: “Los hombres de Paco” e “Los Serrano”.

Chi è Alex Pina

Alex Pina Califi, meglio noto anche solo come Alex Pina, è nato a Pamplona, in Spagna, il 23 giugno del 1967. Il suo curriculum è ricco di studi nel campo della produzione audiovisiva, segno che quella intrapresa da Alex Pina più che una carriera è una vera e propria passione a cui si è dedicato con tutto se stesso negli anni.

Dopo il liceo infatti, Alex Pina prosegue i suoi studi all’Università di Navarra, dove nel 1990 si laurea in scienze dell’Informazione.

Successivamente, nella stessa università, consegue un Master in produzione e programmazione audiovisiva. Ma non è abbastanza per Alex che non si fa neanche mancare due corsi post-laurea. Il primo è incentrato sul Management, il secondo, invece, sui Copioni al Centro Universitario di Arti e Spettacolo TAI.

Gli esordi della carriera

Alex Pina ha iniziato la sua carriera lavorando come giornalista, ma nel 1993 trova definitivamente il suo posto nel campo per cui ha studiato, iniziando a lavorare come sceneggiatore e montatore, ruolo che ha portato avanti, traendo più esperienza possibile. Dal 1997 in poi infatti, iniziano per lui quelli che sono veri e propri successi.

È infatti creatore e produttore esecutivo per tre serie tv considerate vere e proprie icone del genere in Spagna: “Los Serrano”, “Los hombres de Paco” e “El Barco”.

Il successo con Netflix anche in Italia

Il successo a livello internazionale, per Alex Pina, esplode davvero tra il 2016 e il 2017 con la serie tv di successo “La casa di carta”. Inutile dire quanto il prodotto abbia funzionato. Le vicende del gruppo di ladri mascherati sono così avvincenti da coinvolgere telespettatori da tutto il mondo, complice anche la distribuzione su Netflix.

La piattaforma di streaming dal 2021 ospita un altro prodotto di Alex Pina, ovvero “Sky Rojo”. A comporre il cast sono Asier Etxeandia, che abbiamo già imparato a conoscere in “Paso Adelante”, Veronica Sanchez che ha precedentemente lavorato con Alvaro Morte, altra grande scoperta di Alex Pina e l’attrice Yanis Prado.