Manca davvero poco alla visione della seconda parte della quinta (o della terza?) stagione de “La casa di carta”. La celebre serie tv spagnola sarà infatti disponibile (come sempre dai tempi della sua prima uscita) sulla piattaforma di streaming Netflix a partire dal 3 dicembre 2021.

Ma dove ci eravamo lasciati? Sono già trapelate alcune informazioni? Tentiamo di rispondere a queste domande. Prima di proseguire alla lettura dell’articolo vi avvisiamo: potreste incontrare alcuni spoiler!

La casa di carta 5 volume 2

Ci eravamo lasciati, alla fine del volume uno, con l’eroica morte di Tokyo, voce narrante e uno dei pilastri della serie. A sparire, probabilmente scosso da tale evento, anche il Professore, mente della banda di ladri mascherati.

Il gruppo, prima molto affiatato (seppur con alti e bassi) è letteralmente spaccato a metà tra chi vuole trovare una via di fuga abbandonando il piano e chi, invece, vuole portare a termine la missione ed estrarre l’oro dal Banco de España, luogo dell’ultimo colpo, almeno in ordine temporale. Cosa vedremo quindi, nei cinque episodi che andranno a concludere la serie?

Gli episodi conclusivi della serie

Sì, avete capito bene, i cinque episodi saranno anche quelli che andranno a concludere l’intera saga spagnola targata Netflix. Il secondo volume di quella considerata come la quinta stagione de “La casa di carta” chiuderà quello che è considerato come uno dei colpi più ambiziosi del Professore: la rapina al Banco de España.

Dopo cinque stagioni di cui tre parti dedicate alla rapina nella banca più importante della città di Madrid, la serie giungerà dunque al termine. Non prima però di aver risposto a tutti gli interrogativi lasciati in sospeso. Sapremo quindi che fine faranno il Professore, Lisbona, Denver e Rio dopo la fine della loro personale “guerra” contro la polizia.

Il cast

Il cast principale è già stato confermato e, come sempre, vedremo i volti di Úrsula Coberó, che interpreterà Tokyo e che con tutta probabilità ritornerà almeno nei ricordi dei protagonisti superstiti. Álvaro Morte impersonificherà ancora una volta il Professore mentre Itziar Ituño sarà Lisbona. Vedremo ancora Berlino, interpretato da Pedro Alonso, Miguel Herrán sarà invece ancora Rio mentre Jaime Lorente sarà Denver. Esther Acebo interpreterà Stoccolma, l’ex impiegata della banca che si era unita alla banda di ladri alla fine della prima stagione.

Darko Peric sarà Helsinki e Hovik Keuchkerian invece Bogotá. Ci saranno anche Luka Peros nei panni di Marsiglia e Belén Cuesta in quelli di Manila. Rodrigo de la Serna sarà Palermo. Non mancheranno anche gli antagonisti del gruppo: Enrique Arce vestirà infatti ancora i panni del tanto detestato Arturo (o Arturito per i ladri con la maschera di Dalì e per i fan), Fernando Cayo quelli del Colonnello Tamayo, Najwa Nimri sarà l’ispettrice Sierra e José Manuel Poga, sarà Gandía.

Le nuove aggiunte

Altri personaggi andranno ad aggiungersi al cast originale, per dare una degna conclusione a tutte le storie dei protagonisti o per rispondere, come abbiamo già detto, ad alcuni interrogativi riguardo il loro passato.

Vedremo infatti Miguel Ángel Silvestre nei panni di René, il defunto fidanzato di Tokyo, Patrick Criado sarà Rafael, il figlio di Berlino e José Manuel Seda sarà invece Sagasta, il Comandante delle forze speciali.