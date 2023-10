Julia Fox è tornata a parlare della sua relazione con Kanye West, spiegando che il rapper la usava per far ingelosire Kim Kardashian. L’uomo si mostrava in pubblico con lei solo per una vendetta contro la sua ex.

Julia Fox: “Kanye West mi usava per fare ingelosire Kim Kardashian”

Da quando è stata annunciata l’uscita della biografia di Julia Fox, continuano ad emergere rumors e dettagli sulla sua relazione con Kanye West. Una relazione che è stata decisamente breve e anche priva di significato, arrivando addirittura ad essere definita come un “incidente di percorso”. Questa relazione sarebbe anche stata “sgradevole” e “umiliante”. L’attrice Julia Fox ha raccontato qualche dettaglio su quello che ha vissuto con Kanye West, sottolineando che i due trascorrevano pochissimo tempo da soli. La maggior parte delle loro giornate insieme erano in compagnia degli stylist del rapper, che studiavano nei minimi dettagli i migliori look per la coppia prima delle apparizioni pubbliche. Inoltre, l’attrice ha dichiarato che si è sempre sentita una “pedina”, usata per far ingelosire Kim Kardashian e per mettere in atto una specie di vendetta contro di lei.

Le dichiarazioni di Julia Fox sulla sua relazione con Kanye West

“All’inizio, pensavo che avrei potuto distrarlo da Kim e che fosse anche questa la sua intenzione” ha spiegato Julia Fox. A quell’epoca, Ye, che sarebbe il nuovo nome del rapper, come rivelato da Vanity Fair, era appena uscito dal divorzio con Kim Kardashian e sembrava volesse trovare una nuova compagna, ma è stato subito evidente a tutti che farsi fotografare con un’altra donna serviva più che altro a dimostrare alla sua ex moglie che lui era stato in grado di andare avanti e dimenticare la loro relazione. Lui e Julia Fox si vedevano solo nelle occasioni pubbliche e partecipavano insieme agli eventi mondani. I momenti di intimità, in cui non ci sono mai stati rapporti sessuali, come rivelato dall’attrice, erano rari e trascorrevano tra lunghe chiacchierate e partite a Uno, come potrebbe accadere tra amici. In una di queste occasioni, Kanye West si sarebbe anche offerto di pagarle un intervento al seno in modo da rendere il corpo della modella più adeguato ai suoi gusti (e c’è chi pensa lo volesse rendere più simile al corpo di Kim Kardashian). L’attrice ha capito che la situazione non poteva andare avanti e ha deciso di mettere fine alla loro relazione. L’addio, però, non è stato particolarmente pacifico. L’entourage di Kay West ha chiesto a Julia Fox di firmare un accordo di riservatezza e il suo rifiuto avrebbe provocato l’ira del rapper. Una rabbia che fortunatamente non è andata oltre. L’attrice ha poi deciso di parlare e svelare tutti questi dettagli, per far capire a tutti quello che ha vissuto insieme a Kanye West, in una relazione che non è stata una vera e propria storia d’amore.

GLI ARTICOLI PIÙ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT: