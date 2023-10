Nelle ultime ore il web è stato letteralmente invaso dal presunto flirt tra due personaggi molto noti nel mondo dello showbiz: lei fresca di separazione dall’ex marito Paolo Bonolis, mentre lui ex compagno di Belén Rodriguez e papà della piccola Luna Marì. Ebbene sì, stiamo proprio parlando di Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese. Voi l’avreste mai detto? Ma scopriamo insieme tutti i dettagli.

Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese: nuovo flirt nel mondo dello showbiz?

A far iniziare l’indiscrezione su un presunto flirt tra Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese è stato uno scambio di commenti su Instagram. L’imprenditrice ha pubblicato una foto sul suo profilo social in cui compare al fianco di due amici e colleghi, ovvero Federico Lampredi e Violante Bartalucci. Il primo è un autore televisivo che ha collaborato alla realizzazione di numerosi programmi tv, tra cui il Grande Fratello e Ciao Darwin. La seconda invece è la produttrice esecutiva di Nonpanic, società di produzione del gruppo Banijay. I tre erano probabilmente a cena fuori ed hanno deciso di condividere un momento di spensieratezza con i loro followers. Ma, stando alle ultime indiscrezioni, sembrerebbe che fosse presente anche Antonino Spinalbese. A confermarlo è stato lui stesso tramite un commento pubblicato sotto il post di Sonia Bruganelli, dove lascia intendere di essere stato tagliato dalla foto. L’ex parrucchiere, infatti, ironicamente scrive: “Manca il ragazzino lì in mezzo”. La risposta dell’imprenditrice non si è fatta attendere, che scherzando dice: “Non capisco a chi tu possa riferirti“. Beh, non ci sono dubbi. Alla cena era presente anche Antonino Spinalbese.

Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese insieme: motivi privati o professionali?

Al momento non abbiamo ulteriori informazioni sul presunto flirt tra Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese. Secondo numerosi utenti, i due sono andati a cena fuori semplicemente per motivi professionale. È molto probabile che i due stiano lavorando insieme ad un progetto. Secondo altri utenti, invece, nel loro incontro si nasconde qualcosa di più. Soltanto pochi mesi fa Sonia Bruganelli è ritornare a parlare del matrimonio con Paolo Bonolis, raccontando di aver vissuto una separazione pacifica e rispettosa.

Antonino Spinalbese, invece, dopo la fine della storia d’amore con Belén Rodriguez sembrerebbe non aver più avuto nessuna frequentazione. Entrambi quindi sono attualmente single. Tuttavia, i diretti interessati non hanno ancora né smentito né confermato il gossip. Forse è ancora presto per poter parlare di un flirt tra i due, ma la curiosità di scoprire cosa si cela dietro questa cena è tanta. Non ci resta che aspettare!

