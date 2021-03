Riconosciuta come una delle più grandi star del cinema americano insieme a Vivien Leigh, protagonista di “Via col Vento” e, in maniera diversa, a Marilyn Monroe.

Chi era Joan Crawford

Joan Crawford, nome d’arte di Lucille Fay LeSueur (San Antonio, 23 marzo 1904 – New York, 10 maggio 1977), è stata un’attrice statunitense.

Cresce con la famiglia in Texas dove assiste alla separazione dei genitori e al nuovo matrimonio della madre. Tra abusi sessuali e gravi difficoltà economiche l’infanzia della piccola non è proprio spensierata, ma lei ha il sogno di diventare ballerina.

Nonostante le difficoltà riesce a intraprendere una piccola carriera nelle compagnie itineranti e qui incontra un produttore che la sceglie per il suo spettacolo a Broadway. Con grande voglia di superarsi si presenta ad alcuni registi di Hollywood e riesce a ottenere nel 1925 la sua prima parte in un film: “Lady of the Night”.

La carriera cinematografica a Hollywood

All’inizio per Joan è difficile emergere e così decide di auto promuoversi in tutti i modi possibili e riesce attraverso la sua determinazione ad ottenere parti importanti.

Entra a far parte del cast di “Sally, Irene e Mary” con cui ottiene l’amore del pubblico. Seguono numerosi altri progetti tra cui si ricordano “Lo sconosciuto” e “Le nostre sorelle di danza”, rilevanti nella sua carriera degli anni Venti.

Seguono però anni difficili in quanto l’avvento del sonoro crea grandi problemi ad attori che scoprono improvvisamente di avere voci poco adatte o accenti troppo marcati. Joan riesce però ad uscirne con successo date le sue numerose ore di esercizi di dizione e così esordisce “nuovamente” con “L’indomabile”.

Riesce in questi anni anche ad emanciparsi dai ruoli leggeri per riuscire ad affermarsi in ruoli drammatici ed eleganti come nella pellicola “Debito d’odio”. Collabora inoltre con star di alto livello in “Grand Hotel” che ottiene nel 1932 il Premio Oscar come miglior film.

Il Premio Oscar e gli ultimi progetti

Sicuramente tra i progetti indimenticabili a cui prende parte l’attrice c’è “Il romanzo di Mildred” con cui ottiene grandissimo successo sia per la critica che per il pubblico. Con questo ruolo ottiene anche il suo primo Premio Oscar come miglior attrice protagonista.

Attraverso questo film riesce a risollevare la sua carriera con numerosi ingaggi di successo come per il film “Eva contro Eva o “Anime in delirio” e “L’amante immortale”. Con numerosi problemi di salute si spegne lasciandosi alle spalle una carriera gloriosa.