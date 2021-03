Protagonista di numerosi progetti cinematografici Jessica Biel è anche mamma e moglie e lo ricorda spesso sui social condividendo scatti d’amore verso la sua famiglia. Scopriamo la sua storia, dalla carriera alla vita privata.

Chi è Jessica Biel

Jessica Claire Biel (Ely, 3 marzo 1982) è un’attrice statunitense.

Cresce con il fratello, la madre commercialista e il padre imprenditore assorbendo tutte le influenze culturali dei due. Infatti può vantare origini tedesche, inglesi, francesi e anche irlandesi. Passa la sua infanzia in Texas per trasferirsi poi in Colorado, dove consegue il diploma.

Nel frattempo entra a far parte del mondo della televisione. A 14 anni ottiene la parte di Mary nella serie “Settimo cielo” diventata di grande successo perchè racconta le vicende di questa famiglia protestante con sette figli. Il ruolo nella serie tv le piace ma desidera sfondare nel mondo del cinema così nel 2001 lascia il cast e bussa alle porte di Hollywood.

Il successo nel mondo del cinema

Ottiene una parte nei film “Il sogno di una estate” e “Le regole dell’attrazione” dove trova conferma dal suo giovane pubblico.

Diventa nota a livello mondiale quando ottiene una parte nel remake di “Non aprite quella porta”. Successivamente prende parte alle riprese dei film “Blade: Trinity” e “Stealth – Arma suprema” fino ad ottenere una bella parte a fianco di Nicolas Cage nel film d’azione “Next”.

Segue un periodo di commedie tra cui “Io vi dichiaro marito e… moglie” o “Un matrimonio all’inglese”, che anticipano il periodo negli anni ’10 in cui la si ritrova ancora più spesso nel genere. Ottiene grande successo infatti con i progetti “Appuntamento con l’amore” e “Capodanno a New York”.

Vita privata e sentimentale dell’attrice

La giovane attrice non lascia spazio a segreti nella sua vita privata, motivo per cui le sue storie d’amore sono sempre sulla bocca di tutti. La prima relazione nota la vede a fianco di Chris Evans per ben cinque anni, tra il 2001 e il 2006.

Dopo la rottura tra i due intraprende una storia con il grande cantante Justin Timberlake con cui si è inoltre sposata. L’amore tra i due genera anche il primo figlio nel 2015, dal nome Silas Randall, seguito nel 20020 dal secondo, Phineas.