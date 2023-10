Jennifer Lopez ha meravigliato tutti i suoi fan. La celebre cantante si è mostrata come non l’avevamo mai vista. Il suo rossetto rosa ha già conquistato tutti.

Jennifer Lopez rivoluziona il suo classico beauty look con un rossetto rosa

Ma perché tanta sorpresa per un semplice rossetto rosa? Per coloro che seguono la cantante da tempo, sanno che uno dei suoi segni distintivi è proprio il make up: incarnato luminoso, leggero smokey eyes e labbra nude. Un beauty look che la accompagna fin dai suoi esordi, sia sul palco che nella vita di tutti i giorni. A questo punto la domanda sorge spontanea… perché questa scelta di rivoluzionare il suo classico trucco? Ve lo spieghiamo subito! Domenica 1 ottobre, a Los Angeles presso il Taglyan Complex, si è tenuta la cerimonia di premiazione dei Daytime Beauty Awards. Un evento che celebra la scienza dietro la bellezza e riconosce i contributi dei professionisti della salute e del benessere in vari settori come la medicina, l’estetica, il fitness, la cura della pelle e tanto altro. Presenti numerosi volti noti, tra cui anche Jennifer Lopez, che ha avuto l’onoro di consegnare il premio ad una delle vincitrici dei Daytime Beauty Awards. Stiamo parlando di Tracy Anderson, che ha trionfato nella categoria fitness. La donna è un’allenatrice nota in tutto il mondo per il metodo Tracy Anderson. Considerato uno dei modelli di benessere e workout più efficaci che ci siano, è richiesto da tantissime celebrità tra cui anche Jennifer Lopez. Tracy Anderson, infatti, è ormai da tempo istruttrice personale di fitness della cantante, nonché grande amica. Dunque, chi meglio di lei per consegnare l’ambito premio alla celebre allenatrice? Un occasione molto importante che ha portato la cantante ha osare per la primissima volta con il suo beauty look.

Il rossetto rosa di Jennifer Lopez meraviglia i fan

Jennifer Lopez ha sfoggiato uno smokey eyes sulle tonalità del grigio, eyeliner nero e lunghe ciglia. Immancabile l’incarnato luminoso e abbronzato. Per poi arrivare al protagonista di questo trucco: il rossetto rosa lampone, una nuance molto accesa e vivace. Ha poi concluso con un blush delicato e leggermente rosato. Un trucco davvero inedito, realizzato dal truccatore Scott Barnes. Per quanto riguarda i capelli invece, l’hairstylist Lorenzo Martin ha optato per un’acconciatura semplice, elegante e raffinata: uno chignon basso e tiratissimo alla nuca. Ma non è finita qua. La cantante ha coordinato il suo beauty look all’abito: ha infatti indossato un modello appartenente alla collezione Resort 2023 di Bach Mai. Un vestito sensuale, caratterizzato da ampia scollatura, e impreziosito da dettagli floreali rosa. Che dire… Jennifer Lopez non smette mai di sorprenderci!

