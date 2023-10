Scopriamo insieme il colore del rossetto di tendenza per l’autunno inverno 2023/24. Di che colore si devono tingere le labbra per essere perfette in ogni occasione?

Il rossetto di tendenza per l’autunno inverno 2023/24

L’autunno è ormai iniziato e la stagione fredda è alle porte. È arrivato il momento di fare il cambio dell’armadio, ma non solo, bisogna pensare anche ad aggiornare il make-up. Meglio iniziare a rinnovare la base, che diventa più luminosa per adattarsi al freddo, così come i prodotti per gli occhi e le guance che, per il momento, mettono da parte le sfumature sorbetto per colori più caldi e audaci. Le labbra saranno il punto forte e ovviamente devono seguire il cambiamento rispetto all’estate. Sperimentare con il rossetto è un modo molto semplice per rinnovare il proprio look. Basta sfoggiare il color rubino o un tocco di glossa vinilico e il viso può cambiare completamente. È sempre importante investire sul rossetto perché è davvero un tocco magico che può farvi sentire più belle e più femminili in qualsiasi occasione, rendendo il vostro make-up davvero perfetto. Scopriamo insieme quali saranno i colori ideali per delle labbra perfette.

Il rossetto di tendenza per l’autunno inverno 2023/24: di che colore si tingono le labbra?

Scopriamo insieme quali sono i colori che sicuramente bisogna sfoggiare durante l’autunno inverno 2023/24:

Latte : il latte make-up è un vero tormentone ed è diventato virale su TikTok, in un mix di sfumature tra beige e cacao. Le protagoniste di questa tendenza ora sono le labbra, con lip glossa caramello dall’aspetto naturale che cedono il passo a texture effetto velluto da stendere dopo aver disegnato la bocca con una matita in nuance;

: il latte make-up è un vero tormentone ed è diventato virale su TikTok, in un mix di sfumature tra beige e cacao. Le protagoniste di questa tendenza ora sono le labbra, con lip glossa caramello dall’aspetto naturale che cedono il passo a texture effetto velluto da stendere dopo aver disegnato la bocca con una matita in nuance; Lèvres mordues : il pigmento va applicato direttamente con le dita oppure steso sulle labbra e tamponato subito, perché deve risultare imperfetto e vissuto, come se l’avessimo indossato per tutto il giorno. Per ottenere questo effetto è importante scegliere il colore della propria bocca o delle sfumature berry perfette per l’autunno;

: il pigmento va applicato direttamente con le dita oppure steso sulle labbra e tamponato subito, perché deve risultare imperfetto e vissuto, come se l’avessimo indossato per tutto il giorno. Per ottenere questo effetto è importante scegliere il colore della propria bocca o delle sfumature berry perfette per l’autunno; Colori anni Novant a: questi anni sono una fonte di ispirazione anche per quanto riguarda il make-up. Per questa stagione tornano di moda i rossetti marroni, con u tratto intenso di matita e il gloss nero trasparente, abbinato ad un viso nude dall’incarnato naturale;

a: questi anni sono una fonte di ispirazione anche per quanto riguarda il make-up. Per questa stagione tornano di moda i rossetti marroni, con u tratto intenso di matita e il gloss nero trasparente, abbinato ad un viso nude dall’incarnato naturale; Rosso : il rosso non passa mai di moda, in tutte le sue sfumature. Una delle più amate è quella color rubino, ma anche texture più glossa e trasparenti sono molto apprezzate.

: il rosso non passa mai di moda, in tutte le sue sfumature. Una delle più amate è quella color rubino, ma anche texture più glossa e trasparenti sono molto apprezzate. Colore naturale: il colore naturale andrà molto di moda, con rossetti ibridi e prodotti dall’effetto vedo non vedo. Il trucco naturale sta andando sempre più di moda e coinvolge inevitabilmente anche le labbra, donando loro un tocco in più.

