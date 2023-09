Il trucco gourmand è un bellissimo trend per la stagione autunno/inverno: ecco come realizzarlo

Il trucco gourmand è un nuovo trend irresistibile, per la stagione autunno/inverno. In questo articolo vediamo insieme di che cosa si tratta, e anche come realizzarlo in poco tempo,ma con un risultato splendido. Anche se si è principianti!

Il trucco si fa gourmand, e viene quasi voglia di mangiarlo: questa è la nuova tendenza, golosa, per la stagione autunno/inverno. I nuovi prodotti make-up, per questa stagione autunnale, profumano di dolci appena sfornati o di snack al gusto pane e pizza.

Immaginate un bacio romantico, indossando un rossetto al gusto cioccolato: non resterebbe indelebile nei ricordi?

Oppure, potreste anche scegliere di iniziare la giornata con un lucidalabbra che sappia di caffé: quanto partirebbe bene la vostra giornata?

Questa tendenza, che richiama un trend degli anni 2000, era stata, proprio in quel periodo, lanciata da Deborah Milano, che con prodotti al miele, al cappuccino e alla ciliegia, aveva incantato tutte le adolescenti, affiancandosi alle profumatissime fragranze di Aquolina, che ci fanno ancora gola.

La tendenza del 2023, quindi, è un richiamo nostalgico per tutti i millennials.

Trucco gourmand: consigli per realizzarne uno davvero gustoso

Ora che abbiamo scoperto cosa sia il trucco gourmand, come possiamo orientarci nel mercato, per realizzarne uno davvero bello, e anche buono? Vediamolo insieme

Il colore: I colori, spesso, in questi prodotti richiamano l’ingrediente, o il suo aroma, principali. Per esempio, un bel rossetto marrone o nude, saprà di caffé o verosimilmente, di cappuccino. Se invece optiamo per un balsamo labbra, colorato rouge-noir, di sicuro saprà di mora, come lo squisito Labello BlackBerry Shine.

Le proprietà: Anche le proprietà, oltre che il colore, è indice del gusto che potrà presentare un prodotto. Per esempio, le vitamine richiamano al colore arancio, e quindi al gusto agrumato, di arancia e limone. Oppure, gli attivi antiossidanti, sono richiamati dal rosso cupo dei frutti rossi. Vien da sé che avranno quel profumo, come accade per tutti i prodotti con polifenoli: sapranno d’uva o di vino rosso! Un prodotto alla caffeina, per risvegliare lo sguardo o rimpolpare le labbra, saprà sicuramente di caffè.

La golosità: Non solo, ovviamente, prodotti make up, ma anche creme e sieri per creare una base levigata e luminosissima. Ecco dunque che le creme idratanti si fanno golose e profumate alla vaniglia, mentre i primer sanno di zucchero a velo o latte.

La tendenza social è diventata virale: su TikTok troviamo moltissimi hashtag in tendenza, tra cui per esempio: #lattemakeup, #espressomakeup, #cappuccinomakeup e #tomatogirlmakeup – solo per citarne alcuni – con oltre 200 milioni di visualizzazioni. Ovviamente, i prodotti venduti sotto questi filtri, contano vendite in aumento vertiginoso.

Il trucco gourmet fa bene anche all’anima e allo spirito

Il make-up gourmet, non fa bene solo alla pelle e all’immagine, ma anche al nostro spirito: proprio seguendo il lifestyle della “coziness” e della “hygge”, coccolarsi con prodotti dall’odore dolce e goloso, che richiamino un cioccolatino, un buon gelato o perché no, un pacchetto di patatine, può cambiarci davvero la giornata.

E voi? siete amanti del trucco gourmet? Seguirete questo trend, che ormai, sotto varie forme e profumi, ogni autunno si riconferma?

