Clima infuocato in Honduras tra i naufraghi della nuova edizione de L’Isola dei Famosi: a pochi giorni dall’inizio del reality, infatti, Floriana Secondi e Nicolas Vaporidis si sono scagliati l’una contro l’altro.

Isola dei Famosi 2022, lite furiosa tra Floriana e Nicolas

La seconda puntata della nuova edizione de L’Isola dei Famosi si è aperta focalizzandosi sulle tensioni tra i naufraghi. A distanza di pochi giorni dall’inizio del reality, che ha debuttato nella serata di lunedì 21 marzo, i concorrenti hanno già vissuto momenti ricchi di tensione e non sono mancati i litigi. In particolare, un’accesa discussione ha coinvolto l’ex gieffina Floriana Secondi e l’attore Nicolas Vaporidis.

Secondo quanto previsto dal regolamento dello show, tutti in naufraghi arrivati “single” in Honduras hanno dovuto scegliere un compagno al quale sono stati legati con una cintura.

Gli unici ai quali è stato concesso di non indossare la cintura elastica sono stati Nicolas Vaporidis ed Estefania Bernal, salvati e resi immuni dal televoto flash di lunedì 21.

Le accuse di Floriana Secondi

L’immunità della coppia non è stata apprezzata da Floriana Secondi, in coppia con Antonio Zequila e in nomination con Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni e Ilona Staller e Marco Melandri.

Criticando il “privilegio” concesso a Nicolas ed Estefania e attaccando a viso aperto l’attore, quindi, l’ex gieffina ha tuonato: “Per me questa è l’isola dei carcerati.

Se uno va a L’Isola dei Famosi non va legato così. Il motivo qual è? Io non ho perso la prova e non ho fatto nulla. Ce l’hanno con me, perché non t’hanno legato a te? Perché tu eri immune il primo giorno e a me m’hanno devastata appena so arrivata? Tu sei privilegiato secondo me, te lo dico io fidate. Non è giusto che sei arrivato immune. Tu ci hai nominati e noi non potevamo votarti. Fai lo splendido e non mi piace, almeno statte zitto. Sei falso come i soldi del Monopoli”.

La risposta di Nicolas Vaporidis

Inizialmente, Vaporidis ha cercato di ignorare la naufraga ma, infine, ha deciso di risponderle a tono, non tollerando le parole della donna.

L’attore, infatti, affermato con fastidio: “Ma che ca**o stai a dì? Dici che sono un privilegiato, ma la verità è che tu ti senti vittima del mondo. Sei una pazza esaltata. Questo è il tuo stile di gioco, accusare la gente e lamentarti che tutti ce l’hanno con te. Non si può parlare con una persona del genere. Te straparli e sei arrogante e presuntuosa e poi menti. Fatti il tuo show, vai avanti”.

Vladimir Luxuria sulle tensioni tra i naugraghi

Inoltre, ci sono state tensioni anche tra Laura Maddaloni e Carmen Di Pietro anche se non è risultato chiaro il motivo della lite tra le due donne.

A proposito del clima che si è subito instaurato tra i naufraghi, è intervenuta l’opinionista Vladimir Luxuria che ha dichiarato: “Però, se cominciamo già così che ancora sono sazi, chissà cosa potrà succedere più avanti quando avranno fame”.