Ilary Blasi ha ricevuto un regalo davvero speciale e molto romantico: una composizione con 200 rose rosse stabilizzate. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, chi ha regalato queste rose a Ilary e il prezzo della composizione.

Ilary Blasi e il regalo inaspettato: chi le ha regalato 200 rose rosse?

Per Ilary Blasi è tempo ormai di vacanza. Lunedì scorso si è infatti conclusa la 17esima edizione del programma televisivo “L’Isola dei Famosi”, di cui la Blasi è conduttrice. Per l’occasione Ilary Blasi ha indossato uno splendido abito smoking total black firmato Giorgio Armani, caratterizzato da maniche lunghe e un profondo scollo a V. In tutte le puntate del programma Tv, Ilary ha sempre avuto un look impeccabile, ma per la finalissima si è davvero superata. L’ex moglie di Francesco Totti ha ancora qualche progetto lavorativo in corso e non è ancora partita per le vacanze estive ma comunque si sta godendo il meritato riposo all’interno della sua villa a Roma, dopo aver passato diversi mesi a fare su e giù da Roma a Milano. Ieri sera, in una delle sue stories su Instagram, Ilary Blasi ha condiviso un video dove si vedeva una bellissima e romantica composizione formata da ben 200 rose rosse stabilizzate. La domanda che si sono posti tutte è stata: chi glie le avrà regalate? Non lo sappiamo con certezza, ma il pensiero di tutti è che il regalo arrivi dall’attuale compagno della Blasi, ovvero l’imprenditore tedesco Bastian Muller. Ilary non ha taggato il fidanzato nella storia, però ha messo l’emoticon con i cuoricini rosse; perciò, si pensa che le rose rosse in questione siano appunto un regalo di Bastian. Quello che è certo è che a composizione con 200 rose rosse ricevuta dalla conduttrice televisiva è un regalo davvero romantico, che farebbe felice gran parte di noi donne.

Ilary Blasi e il regalo inaspettato: il prezzo della composizione

Come abbiamo detto precedentemente, la conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella italiana Ilary Blasi ha ricevuto un regalo davvero romantico e speciale, il tutto a pochi giorni dalla fine della 17esima edizione del programma televisivo “L’Isola dei Famosi”, edizione vinta dal conduttore radiofonico Marco Mazzoli, che anche quest’anno si è svolta in Honduras. Cosa ha ricevuto in regalo l’ex moglie di Francesco Totti? Niente di meno che una composizione con 200 rose rosse stabilizzate. Sul suo profilo ufficiale di Instagram, Ilary Blasi ha condiviso una storia per mostrare a tutti il bellissimo regalo ricevuto. Oltre a essere un regalo romantico e anche un regalo extra lusso, il prezzo della composizione è infatti da capogiro. Il cofanetto è opera del marchio californiano che spedisce però in tutto il mondo, The Milion Roses e si tratta di una composizione facente parte della collezione Cupula Deluxe, realizzata da ben 200 rose stabilizzate disposte per formare una cupola all’interno di una scatola nera avvolto da un nastro rosso. Queste rose possono arrivare a durare perfino un anno. Il prezzo? Dal sito ufficiale del brand questa composizione viene venduta a 1.499,95 euro e si può anche personalizzare arrivando fino a 400 rose.