Trend moda, Ilary Blasi chiude l’Isola dei Famosi con un outfit total black: l’abito dell’ultima puntata

Lunedì 19 giugno 2023 è andata in onda la grande finalissima dell’Isola dei Famosi. Grande emozione, grande festa e grande momento fashion anche per la conduttrice Ilary Blasi, che per l’occasione ha voluto chiudere il programma sfoggiando un outfit total black molto alla moda.

Elegante e super cool, Blasi ci ha fatto capire che il nero, spesso e volentieri, vince su tutto.

La grande finale dell’Isola dei Famosi 2023 è arrivata ed è andata in onda. Lunedì 19 giugno 2023 il reality d’avventura più seguito d’Italia ha calato il sipario e ha decretato il suo vincitore. Una serata ricca di emozioni e di colpi di scena e che non ha saputo resistere all’elemento fashion, grande must have di questa edizione. La conduttrice Ilary Blasi, infatti, ha deciso di chiudere il programma sfoggiando un outfit total black molto di classe, confermandosi una vera regina di stile e amante del nero.

Per l’ultima puntata Blasi ha puntato di nuovo sul black e ha indossato un abito lungo modello smoking femminile, da vera dark feminine.

Il vestito in questione è lungo e cade morbido fino alle caviglie, rimanendo aderente nei punti strategici della silhouette e mettendo quindi in mostra le forme sensuali della conduttrice. Maniche lunghe, scollatura a V e dettagli in raso elegantissimi sia sui polsini, sia sul décolleté. Immancabili i tacchi a spillo abbinati all’abito che, per la precisione, altro non erano che un bellissimo paio di pumps nere.

Insomma, Ilary Blasi non ha saputo resistere al nero anche per la finale e considerando l’effetto ottenuto, è stata un’ottima scelta.

Il beauty look di Ilary Blasi per l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2023

Insieme al lungo abito smoking total black, Ilary Blasi ha pensato bene di abbinare un beauty look perfetto per lo stile selezionato. La conduttrice romana, infatti, ha scelto di lasciare i capelli sciolti con un effetto ondulato molto naturale e fresco, perfetto per la stagione in corso. Sul make-up, niente da dire: Ilary Blasi ancora una volta ha scelto un trucco luminoso e una sfumatura intensa sullo sguardo, come sempre il pezzo forte di tutto il look. Elegante, chic e super femminile, Ilary Blasi ha chiuso l’Isola dei Famosi in modo magistrale.

Trend moda: come abbinare l’abito lungo di Ilary Blasi dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2023

Certamente l’abito di Ilary Blasi rispecchia uno stile piuttosto deciso, non per tutti i giorni. Dall’altra parte, però, il modello smoking si adatta a diversi contesti e il risultato non cambia. Elegante e super sensuale, il vestito lungo total black può essere sfoggiato a una cena romantica in compagnia della propria metà, ma può essere sfoggiata anche durante una serata particolarmente chic, qualsiasi essa sia. Il tessuto e le aderenze rendono il look molto femminile, da vera dark lady, quindi non abbiate paura a osare, soprattutto durante le sere estive. Abbinate l’abito a un paio di sandali con tacco e ai giusti accessori, mentre per i capelli scegliete il mood che più vi si addice: sì a chiome sciolte, ma sì anche a morbidi raccolti.