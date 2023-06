È Marco Mazzoli il vincitore dell’edizione 2023 dell’Isola dei Famosi. Le previsioni sono state confermate e il conduttore radiofonico si è portato a casa una grande emozione: dopo avere alzato al cielo la sua coppa dell’Isola, Mazzoli ha dedicato la vittoria alle persone che l’hanno aiutato ad affrontare il duro percorso, tra cui Chico Forti. Chi è l’uomo citato dal conduttore?

Marco Mazzoli vince l’Isola dei Famosi e dedica la vittoria a Chico Forti: chi è

Anche l’edizione 2023 dell’Isola dei Famosi ha calato ufficialmente il suo sipario. Dopo 60 lunghi giorni di avventura, di sfide e di difficoltà, il reality si è chiuso con la finalissima, andata in onda lunedì 19 giugno 2023. A vincere il programma, come da previsione, è stato il conduttore radiofonico Marco Mazzoli. Dopo la vittoria e dopo avere alzato al cielo la “coppa” dell’Isola, Mazzoli ha voluto dedicare il grande traguardo a tutte le persone che lo hanno aiutato ad affrontare al meglio il gioco e tra queste è stato citato anche Chico Forti.

Il conduttore ha parlato dell’uomo attraverso queste parole che sicuramente non sono passate inosservate: «[…] e una persona che si chiama Chico Forti che era dentro di me quando non ce la facevo più, e io pensavo come fai che Chico è in carcere da 24 anni ingiustamente e non ha ancora una data di uscita […]»

Parole forti quelle di Marco Mazzoli, ma che nascondono una realtà non conosciuta dai più.

Chico Forti, all’anagrafe Enrico Forti, è un ex produttore televisivo e velista che dal 2000 si trova in carcere negli Stati Uniti con l’accusa di omicidio.

Attualmente l’uomo è detenuto presso il Dade Correctional Institution di Florida City, carcere di massima sicurezza sito nei pressi di Miami.

Le accuse cadute su Forti sono molteplici: l’uomo è stato infatti arrestato per frode e circonvenzione di incapace per l’acquisto di una struttura alberghiera (Pikes Hotel), ma non solo. L’ex produttore è stato accusato anche di concorso in omicidio di Dale Pike, figlio di Anthony con il quale Dale stava trattando per l’acquisto dell’immobile stesso.

Chico Forti si è sempre dichiarato innocente e dal giorno del suo arresto in Italia sono nati movimenti in sua difesa e sono molte le persone che dopo 23 anni lo difendono a spada tratta, Marco Mazzoli compreso.

Marco Mazzoli vince l’Isola dei Famosi e dedica la vittoria a Chico Forti: la carriera dell’ex produttore

Chico Forti prima di diventare un noto produttore televisivo, ha vissuto un’importante carriera da velista. Inizia a praticare lo sport del windsurfing nel 1979 e lo fa sul lago di Garda, non conscio che da lì a pochi anni quella passione sarebbe esplosa in qualcosa di grande. Chico Forti è infatti il primo italiano a competere nella coppa del mondo di windsurf professionisti PWA e lo fa nel 1985.

Purtroppo, però, un incidente in auto interrompe bruscamente la sua carriera da sportivo e così Forti si dedica alla produzione di filmati di sport estremi. Da quel momento in poi, dunque, la sua vita e la sua carriera prende una piega diversa, nuova, ma altrettanto soddisfacente.

Nel 2000, purtroppo, arriva l’arresto e la storia non è cambiata.