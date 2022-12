Per il ponte dell’Immacolata anche Ilary Blasi ha scelto di fare qualcosa di alternativo. Lei e l’amica Michelle Hunziker hanno infatti deciso di passare il week end insieme in compagnia delle figlie: dove? In mezzo alla neve di St. Moritz, stilose come sempre.

A proposito di stile, infatti, non sono passate inosservate le tute indossate dalle due amiche: per Ilary Blasi total black, ma quanto sarà costata?

Ilary Blasi sulla neve: il prezzo della tuta da sci total black

Ilary Blasi e Michelle Hunziker hanno scelto di passare il week end insieme, in compagnia delle figlie Isabel, Sole e Celeste. Il ponte dell’Immacolata ha regalato loro giorni di relax all’insegna della montagna, della neve, del relax, del divertimento e, dobbiamo ammetterlo, anche dello stile.

Entrambe le conduttrici, infatti, hanno postato diversi contenuti social che le ritraggono stilosissime nelle loro tute da sci: total black per Ilary Blasi, total white per Michelle Hunziker.

La conduttrice romana non ha saputo resistere al fascino della moda e anche ad alta quota ha voluto dare prova del suo stile. Per le sue uscite sulla neve, infatti, Blasi ha scelto una tuta da sci nera firmata EA7 Emporio Armani.

Una giacca imbottita con inserti “nastrati” e un cappuccio con rivestimento in finto pelo, la tuta da sci indossata dalla conduttrice ha un prezzo di 590 €. A completare il look un paio di pantaloni in tessuto tecnico black e una mascherina con le lenti specchiate per proteggersi dal riflesso della neve e dai raggi solari.

Per sottolineare il suo feeling estremo con il fashion world e dare ulteriore prova della sua “passione moda”, Ilary Blasi ha postato anche una foto proprio in compagnia di Giorgio Armani, con tanto di dedica: “È sempre un piacere incontrarti… […]”

Il ponte dell’8 dicembre 2022 è stato per la conduttrice un vero toccasana amichevole e famigliare. Blasi ha immortalato la figlia Isabel alle prese con le primissime lezioni di sci: un momento importante che ricorderà per sempre, proprio come il resto della mini-vacanza. Non è mancata la tappa alla spa, l’immersione rilassante nelle acque termali del posto e le cene gourmet.

Si dice che la conduttrice si stia frequentando con un nuovo uomo; i rumors dicono che si chiami Bastian, sia tedesco e faccia l’imprenditore. A quanto pare sarebbero anche uscite le prime foto insieme, in cui si mostrano sereni e sempre più vicini. Dopo la fine della storia d’amore con Francesco Totti e tutte le situazioni scomode venutesi a creare dopo, Ilary Blasi riscoprirà l’amore?

Il look di Michelle Hunziker sulle nevi: lei sceglie il total white

Una bianca e una nera: Michelle Hunziker, a differenza dell’amica Blasi, ha scelto una mise opposta in perfetto stile “neve”. La sua tuta da sci, infatti, era completamente bianca con inserti neri, abbinata a una mascherina specchiata sfumata di blu. Insieme a lei entrambe le figlie più piccole, Sole e Celeste, avute con l’ex marito Trussardi. Aurora Ramazzotti, la più grande, avuta con il cantante, non era presente.

Un week end ricco di emozioni e di good vibes: il periodo natalizio regala sempre tantissime gioie.