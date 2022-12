Ilary Blasi, fuga a Saint Moritz per il lungo ponte dell'Immacolata: il nuovo fidanzato Bastian è con lei?

Ilary Blasi ha approfittato del lungo ponte dell’Immacolata per concedersi una fuga a Saint Moritz. La conduttrice, neanche a dirlo, ha scelto di soggiornare in un hotel extra lusso. Il nuovo fidanzato Bastian è con lei?

Ilary Blasi: fuga a Saint Moritz per l’Immacolata

Con una serie di Instagram Stories, Ilary Blasi sta mostrando ai fan la sua ultima fuga dalla città. La conduttrice dell’Isola dei Famosi ha scelto di trascorrere il lungo ponte dell’Immacolata a Saint Moritz. Neanche a dirlo, ha prenotato un hotel extra lusso, con tanto di piscina interna ed esterna, spa, campi da golf, tennis, palestra e una vista unica sulle montagne innevate. La sua suite, immensa, è una luxury che costa oltre 1000 euro a notte.

Ilary Blasi: il nuovo fidanzato è con lei?

Vista la fuga a Saint Moritz, la domanda sorge spontanea: il nuovo fidanzato Sebastian è con lei? Anche se i beninformati sostengono che l’imprenditore tedesco sia ben nascosto nella località svizzera, sembra improbabile che lui sia in montagna. Il motivo? Ilary è con la figlia minore, la piccola Isabel.

Ilary Blasi: l’incontro con Michelle Hunziker

Mentre di Sebastian non ce n’è traccia, almeno per ora, Ilary si è mostrata su Instagram in compagnia di Michelle Hunziker.

Anche la presentatrice svizzera ha scelto di trascorrere il ponte dell’Immacolata a Saint Moritz.