Francesco Totti e Ilary Blasi vicini all'accordo: i legali dovrebbero incontrarsi per stabilire i termini della pace.

Francesco Totti e Ilary Blasi, stando ad un’indiscrezione dell’ultima ora, sarebbero vicini ad un accordo. Nei prossimi giorni, i rispettivi legali dovrebbero incontrarsi per stabilire una sorta di pace tra i due ex coniugi. Questa, ovviamente, prevede diritti e doveri.

Francesco Totti e Ilary Blasi verso l’accordo

Secondo Il Messaggero, Francesco Totti e Ilary Blasi sono vicini ad un accordo. Dopo l’intervista al vetriolo del Capitano al Corriere della Sera, i rapporti tra i due sono sempre più tesi, ma per il bene dei tre figli potrebbero firmare una sorta di pace. Nel corso della prossima settimana, gli avvocati di entrambi dovrebbero incontrarsi per discutere i termini del patto, che ovviamente include diritti e doveri.

Cosa stabilisce l’accordo di Totti e Ilary?

L’accordo tra Totti e Ilary dovrebbe mettere uno stop alle dichiarazioni pubbliche da parte di entrambi. Francesco e la Blasi, laddove fossero d’accordo, lancerebbero un comunicato congiunto per porre fine alla vicenda, almeno da un punto di vista mediatico. Se l’indiscrezione in merito alla pace dovesse essere vera, la conduttrice dell’Isola dei Famosi non concederebbe più la famosa intervista a Verissimo.

Totti e Ilary: Fabrizio Corona pronto a parlare

Mentre Totti e Ilary assistono più o meno in silenzio alla fine della loro favola, Fabrizio Corona promette grandi rivelazioni su di loro. L’ex re dei paparazzi, che ha una guerra in sospeso con la coppia, ha già sganciato la prima news bomba. Pare che la Blasi sia stata avvistata a Milano, mentre lei via social faceva credere di essere a Roma.