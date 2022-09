Lo zio di Ilary Blasi, il signor Stefano, ha lanciato una sonora frecciatina a Francesco Totti. L’uomo ha condiviso sui social una fotografia di famiglia e ha spiegato ai fan quali sono i valori che i nonni hanno tramandato a tutti loro.

Blasi: lo zio lancia una frecciatina a Totti

L’intervista che Francesco Totti ha rilasciato al Corriere della Sera non ha ferito solo Ilary Blasi, ma anche tutta la sua famiglia. La delusione si coglie benissimo dalle parole che lo zio della conduttrice ha condiviso su Instagram. L’uomo risponde al nome di Stefano e, in occasione del suo compleanno, ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Ha condiviso uno scatto che lo ritrae con tutta la sua famiglia e ha sganciato una frecciatina a Totti.

Le parole dello zio di Ilary

A didascalia della foto, dove ovviamente compare anche Ilary con le figlie Chanel e Isabel, Stefano ha scritto:

“Vi mostro in un’unica foto il concetto di FAMIGLIA. Quando il mare è in tempesta si torna nel porto dove tutto è iniziato e si ha la certezza di trovare l’amore come se il tempo non fosse mai passato. Questo è quello che ci è stato tramandato dai nostri nonni, dai nostri genitori e che tramanderemo ai nostri figli e nipoti. Ci è stato insegnato il vero valore e significato di famiglia, di fare quello che è giusto, invece di quello che ci conviene. Ci è stato tramandato di educare i figli ad essere onesti e non furbi. Questi siamo noi! Respect!”.

Anche se lo zio della Blasi non fa il nome di Totti, non ci vuole un genio per capire che il suo messaggio sia rivolto a lui e a tutti quelli che stanno cercando di distruggere parte della sua famiglia.

La reazione di Ilary e delle sorelle Silvia e Melory

La frecciatina che lo zio della Blasi ha sganciato a Totti non ha lasciato indifferenti le sorelle di Ilary. Mentre la conduttrice ha preferito non commentare, la sorella Silvia ha piazzato un like e Melory ha aggiunto un bel cuoricino. Insomma, la battaglia tra le due famiglie sembra più viva che mai e il famoso accordo appare lontano anni luce.