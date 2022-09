Ospite de I Fatti Vostri, Alex Nuccetelli ha parlato di Francesco Totti e Noemi Bocchi, sottolineando che grazie a lei che il Capitano è “rinato“. Il pr romano, però, si è sbilanciato un po’ sul sentimento che li lega, rivelando che “l’amore è un’altra cosa“.

Con l’annuncio della separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi, un nome, oltre a quello di Noemi Bocchi, è venuto alla ribalta. Stiamo parlando di Alex Nuccetelli, fino ad oggi noto per essere l’ex compagno di Antonella Mosetti. L’uomo, ospite de I Fatti Vostri, ha parlato ancora una volta della vita sentimentale del Capitano. Stando a quanto dichiarato, l’ex calciatore della Roma era parecchio depresso prima di conoscere la nuova fiamma.

Nuccetelli, riferendosi alla scoperta dei tradimenti di Ilary, ha dichiarato:

Nuccetelli ha proseguito raccontando che quando Francesco era con lui e con altri amici si preoccupava moltissimo della sua famiglia.

“Ogni volta con noi amici diceva che doveva sentire Ilary, che doveva conciliarsi con i suoi impegni per badare ai ragazzi, è sempre stato un marito molto dedito alla famiglia“, ha dichiarato Alex. Eppure, nonostante la dedizione, qualcosa è andato storto. Il conduttore de I Fatti Vostri, a questo punto, gli ha chiesto se lui e gli altri amici sapessero dei tradimenti della Blasi. L’ex compagno della Mosetti ha annuito, sottolineando che in molti gli hanno consigliato di mollare Ilary.

Totti, nonostante i tradimenti, è andato avanti. Ha provato a recuperare il suo matrimonio con Ilary, poi ha conosciuto Noemi. Quando la Bocchi è entrata nella sua vita come compagna, però, le cose con la Blasi erano finite da mesi. Nuccetelli ha dichiarato:

“Sapevo della loro relazione, ma è arrivata molto dopo il tradimento di Ilary. I due si sono conosciuti a un evento in cui era presente anche Ilary, Francesco rimase colpito da Noemi, ma poi non c’è stato nulla per mesi e mesi. Lei è una brava donna, mi disse chiaramente che non si sarebbe mai messa con un uomo sposato. Oggi Francesco con lei è rinato. (…) L’amore è un’altra cosa, sicuramente vedo in lui una rinascita però”.