Il caso Alex Schwazer: la trama della docu-serie

Il prossimo 13 aprile uscirà sulla piattaforma di streaming Netflix la docu-serie “Il caso Alex Schwazer“, che ripercorre la storia del campione di marcia. Vediamo, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Il caso Alex Schwazer: la trama

Su Netflix è in arrivo la docu-serie “Il caso Alex Schwazer” che racconta l’ascesa, la caduta e il desiderio di redenzione del marciatore originario del Trentino Alto Adige Alex Schwazer, vincitore della medaglia d’Oro ai giochi di Pechino del 2008, prima di essere travolto dalla spirale del doping. La docu-serie è prodotta da Indigo Stories, ideata e diretta da Massimo Cappello. Questa serie racconterà tutta la verità sulla vita e sulla carriera di Schwazer, “sarà un racconto senza filtri su ascesa, caduta e ricerca di redenzione di un atleta, sullo sfondo di un’intricata vicenda sportiva e giudiziaria”.

Dopo essere stato accusato per doping, Alex Schwazer incontra Sandro Donati, allenatore simbolo dello sport pulito, dando vita a un intrigo internazionale che non solo sconvolge le loro vite ma mette anche in discussione il sistema dell’antidoping. La docu-serie svela per la prima volta i retroscena di una vicenda senza precedenti. Ci saranno interviste non solo ad Alex Schwazer, ma anche alla madre, al suo allenatore, alla sua fidanzata dell’epoca, Carolina Kostner, e a tutti i personaggi coinvolti nella vicenda. Ognuno di loro si metterà a nudo per raccontare la propria verità e fare luce su uno dei casi politico-giudiziari più complessi della storia dello sport italiano.

Alex Schwazer: dall’ascesa alla caduta

Alex Schwazer è un marciatore italiano classe 1984, campione olimpico della 50 km a Pechino 2008. L’atleta è stato squalificato per doping nel 2012 e quindi escluso da giochi olimpici di quell’anno. La seconda squalifica arriva nel 2016. Questa seconda accusa è costata a Schwazer la squalifica per doping fino al 2024 e gli ha impedito di prendere parte alle Olimpiadi di Rio del 2016. Nel 2021 c’è stata l’archiviazione in Italia del procedimento penale per doping a carico dell’atleta, che però non è stata accettata dalla giustizia internazionale e dall’Agenzia mondiale antidoping.

La carriera sportiva di Alex Schwazer è giunta al termine, ma il processo per riabilitare il suo nome in quello che secondo lui è stato un complotto è ancora aperto. Su questo si basa la docu-serie, sul voler far chiarezza su questa vicenda sportivo-giudiziaria.

Il caso Alex Schwazer: quando esce e dove vederlo

La docu-serie “Il caso di Alex Schwazer” sarà disponibile a partire da giovedì 13 aprile sulla piattaforma di streaming Netflix. Per usufruire del servizio è necessario sottoscrivere un abbonamento. Per farlo basta iscriversi alla piattaforma e scegliere tra i vari piani di abbonamento disponibili, da quello più economico a quello premium. La serie è visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite App su Now Smart Stick. Il documentario è composto da 4 episodi della durata di circa 30 minuti ciascuno. Su Netflix è già disponibile il trailer ufficiale del documentario, dove compare, in un filmato d’archivio, una giovane Federica Pellegrini, che si è detta a favore della radiazione a vita di tutti gli atleti che fanno ricorso al doping.