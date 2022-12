Idee beauty: i migliori regali natalizi per lei

Il 25 dicembre arriva e significa anche pensare ai regali per le amiche, le colleghe e la sorella. Per non sbagliare, i doni beauty come skincare, maschere, trucchi sono sempre vincenti. Qui alcune delle migliori idee beauty tra cui scegliere che sono disponibili su Amazon approfittando di alcune promozioni e sconti.

Idee beauty

In occasione dei regali di Natale da fare alle amiche, alla sorella o anche la compagna, le idee beauty sono considerate sicuramente le migliori. Sono degli oggetti e accessori,k oltre a coccole di bellezza che permettono di far felici le amiche in modo che siano ancora più belle e splendide nei giorni di festa e non solo.

Secondo un sondaggio che è stato creato, sono moli gli italiani che gradirebbero come regalo di Natale una sorpresa o un oggetto beauty che permetta di coccolarsi e garantirsi il giusto benessere nella vita di tutti i giorni. Questo tipo di dono natalizio è sicuramente ottimale, non solo per la bellezza del packaging, ma anche per l’aspetto funzionale.

Sono inoltre utili per tutti i giorni. Inoltre, è possibile anche optare per dei dispositivi tecnologici come piastre per capelli, epilatori o prodotti di depilazione per prendersi cura di sé stessi che permettono di risparmiare denaro senza spendere troppo in trattamenti estetici. Sono una garanzia di successo, oltre a essere particolarmente indicati per chi ama i prodotti di skincare.

Ovviamente molto dipende dai gusti personali, ma è meglio evitare prodotti come fondotinta o correttori che si basano molto sul fototipo della pelle e la carnagione. Per andare sul sicuro, meglio puntare su palette di ombretti, trousse e cofanetti, ma anche rossetti e smalti che sicuramente piacciono molto.

Idee beauty: consigli

I beauty box per il viso, i trattamenti per il corpo, insieme ai kit di make up, compreso anche styler innovativi che permettono di realizzare diverse acconciature, sono solo alcuni dei consigli di idee beauty e di regali natalizi da fare alle amiche in occasione delle feste. Sono tantissimi i consigli e i suggerimenti adatti a ogni budget e tasca.

Sono anche diversi i brand e marchi di bellezza come Sephora, Douglas e L’Occitania che propongono anche cofanetti dedicati. Una palette occhi è sicuramente un prodotto make up perfetto da regalare e, per essere certi del dono, è meglio puntare su qualcosa di classico, come colori e sfumature quali nude e marroncini che vanno bene per il giorno.

Una palette occhi deve combinare sia colori classici, ma anche splendenti e brillanti in modo da creare look diversi ogni volta. Sono diversi anche i cofanetti che si possono acquistare a prezzi scontati. Il kit comprende eyeliner e mascara, due elementi che le donne non possono fare a meno, è un altro dono perfetto da fare a Natale.

Ci sono poi anche cofanetti completi di matite, lip gloss, balsami e rossetti che permettono di esaltare le labbra per essere splendide per i giorni di festa. Tra le idee beauty non mancano poi i cofanetti di skincare per idratare la pelle e renderla maggiormente morbida. Le maschere viso in tessuto, ma anche i sieri occhi sono ottimi doni da fare per proteggere la pelle dall’inverno.

Idee beauty Amazon

Per i regali di Natale a tema cura di sé, sul sito di Amazon si trovano sempre tanti consigli approfittando di buoni prezzi da non perdere. Cliccando l’immagine si visualizzano i vari dettagli. Qui sotto la classifica presenta le tre migliori idee beauty che si possono scegliere tra le più volute con una descrizione di ciascuna confezione e cofanetto.

1)Equilibra viso kit viso rosa

Un kit che comprende una serie di prodotti dedicati al benessere del viso: dalla crema al contorno occhi di colore rosa in una confezione regalo. Una crema che si assorbe rapidamente senza ungere. Un kit di prodotti che hanno proprietà idratanti, purificanti e dall’azione restringente. Sono prodotti senza parabeni e siliconi adatti a pelli sensibili.

2)Rimmel London confezione regalo donna London Look

Una confezione regalo che comprende una pochette in tartan con all’interno mascara extra super lash e kajal, quindi matita per occhi. Un dono originale con due prodotti da trucco che permettono di esaltare gli occhi e lo sguardo. Molto facile da applicare per un trucco intenso e audace.

3)Bombe da bagno profumate Bio

Sono una confezione da 6 pezzi di bombe da bagno profumate del marchio Satin Naturel. Sono racchiuse in una scatola molto elegante. Sono prodotti bio a base di ingredienti naturali quali citronella, arancia, fiori di malva, ecc. Indicati per una pelle idratante, liscia e anche setosa. Sono prodotti davvero eccellenti.

Oltre alle idee beauty, anche i migliori calendari dell’Avvento per scoprire nuovi oggetti ogni giorno.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati nell’articolo, Donnemagazine.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.