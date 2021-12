Ancora in alto mare con i regali di Natale? Se non l’hai già fatto ti consigliamo anche di dare un’occhiata alle tantissime idee che arrivano dal mondo beauty proposte dai brand di lusso più famosi. Perfette, se l’intento è quello di stupire chi amiamo! Tra limited edition, calendari dell’avvento e prodotti inimitabili, ecco quindi una piccola raccolta di ciò che potrebbe fare al caso vostro.

I regali beauty di lusso

Il cofanetto “i 4 prodigieux Mini” di Nuxe è il regalo perfetto per chi apprezza questo brand. Al suo interno si potranno trovare ben 4 declinazioni dell’iconico ed inimitabile Huile Prodigieuse per esaltare viso, corpo e capelli con una nuova luce.

Il Discovery Set di Le Labo è composto da 17 fragranze genderless ed è l’ideale per le amiche amanti di quel tipo di beauty che presta sempre attenzione all’ambiente. Questo brand infatti è conosciuto per essere totalmente green e vegan friendly.

La Perla Beauty ha invece lanciato alcuni dei suoi prodotti ricchi di prebiotici. La loro particolarità, oltre al fatto che fanno davvero bene alla nostra pelle, è nel packaging. Tutti i prodotti infatti sono racchiusi in confezioni ricaricabili dal design davvero unico che ricorda le fattezze delle sculture.

I calendari dell’Avvento

Da qualche anno a questa parte, poco prima dell’inizio del periodo natalizio, tantissimi brand dedicati al mondo beauty propongono i loro calendari dell’Avvento. Un’idea regalo davvero strepitosa e decisamente d’effetto! Quello de L’Occitane per esempio, custodisce al suo interno i prodotti iconici del brand tra full-size, mini creme, best seller e new entry.

Anche Douglas ha il suo calendario dell’Avvento e su 12 caselline potrete trovare ben cinque full-size. Per la persona a cui lo regalarete inoltre, non si porrà neanche il problema di dover resistere ad aprirle tutte in un sol colpo, se glielo farete come regalo di Natale!

Il calendario dell’Avvento di Clinique invece è l’ideale soprattutto se si è indecise sul regalo da fare ad un’appassionata del settore. È infatti il mix perfetto tra tutte le proposte skincare e make up del brand.

I prodotti make up di tendenza

Vuoi fare impazzire di gioia una vera fashion victim? “All eyes on you” è la palette ideata da Chiara Ferragni per Douglas. Al suo interno si trovano tantissimi ombretti dalle colorazioni più tenui a quelle decisamente più shimmer ideali per creare make up d’effetto da sfoggiare in ogni occasione.

Abbiamo pensato anche a quelle amiche dalle personalità più grintose e decisamente rock con il make up dell’eclettica Kat Von D. Proprio per volere dell’ex tatuatrice di D-Max, tutto, dagli eyeliner ai rossetti, passando per i prodotti per creare la base, è completamente vegano e cruelty-free.

Le follower di Instagram più accanite ne saranno già a conoscenza: We Make-up ha collaborato con Camihawke per “Umile” e “Borghese”. Si tratta di due tonalità scelte proprio dall’influencer per la realizzazione di liquid lipstick, matite labbra e rossetti ultra scriventi. In particolare, il packaging dei rossetti è davvero molto carino da presentare come regalo.