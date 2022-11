Dai prodotti per il corpo sino a quelli per capelli o make up, sono gli articoli presenti nel calendario dell'Avvento a tema beauty.

I prodotti di bellezza, di make up, ma anche gli articoli per la cura dei capelli e del corpo sono molto belli da regalare a Natale. In occasione di questa festa, sono diversi i modelli di calendario dell’Avvento a tema beauty che si trovano online disponibili per ogni tasca e prezzo.

Vediamo i migliori.

Calendario dell’Avvento beauty

Con l’avvicinarsi del Natale e delle feste, si pensa anche a quali doni fare. Per le amiche appassionate di prodotti di bellezza, il calendario dell’Avvento beauty è sicuramente una bella sorpresa e dono. Si tratta di calendari che ogni giorno contengono delle sorprese dedicate al mondo della bellezza.

A seconda anche del proprio budget, è possibile scegliere tra tantissime tipologie: alcuni sono di 24 giorni, quindi accompagnano fino alla vigilia di Natale, mentre altri sono di 12 giorni.

Sono calendari a tema beauty dedicati a prodotti skincare, make up, o anche a balsamo, shampoo e altri articoli per brillare ed essere più belle nei giorni di festa e non solo.

Sebbene il tempo delle feste natalizie sia ancora un po’ lontano, il calendario dell’Avvento è possibile trovarlo già da parecchie settimane nelle profumerie, negozi monomarca o anche e-commerce. Permette di tornare un po’ bambini riabituandosi alla meraviglia delle piccole cose che portano con loro che trasportano nella magia del periodo natalizio.

A seconda di quello di cui si ha bisogno, è possibile trovare il calendario dell’Avvento beauty in grado di rispondere a varie esigenze e bisogni del destinatario.

Calendario dell’Avvento beauty: i più belli

Scegliere un calendario dell’Avvento a tema beauty sia come regalo per sé stessi, ma anche per le amiche non è facile dal momento che sono diverse le tendenze e le tipologie. Alcuni sono di marchi molto prestigiosi, mentre altri low cost con un budget che tutti possono permettersi. A prescindere dalla tipologia, sono entrambi ricchi di tante sorprese con cui coccolarsi.

Sono tante le proposte a tema make up lanciate da diversi marchi del settore. Si possono trovare le grandi firme come Armani con proposte che comprendono sia i prodotti di make up, ma anche i profumi. alcuni calendari racchiudono invece soltanto 12 caselline e si riempiono di prodotti quali rossetto, polveri, illuminanti e anche cipria.

Oltre alle belle sorprese che ogni calendario dell’Avvento a tema beauty propone, è stupendo anche il packaging a forma di casetta e declinato nei toni del rosso e del fucsia. Ci sono anche calendari molto eleganti e sofisticati come quello proposto da Yves Saint Laurent, ricco di fantastiche sorprese e tante bellezze per la pelle e il corpo.

Nabla propone un calendario con tantissimi prodotti tipici del made in Italy come palette di ombretti, compreso anche il lip plumper e molto altro. Oltre ai classici calendari che propongono prodotti per il make up, non bisogna dimenticare quelli maggiormente completi che includono articoli per la skincare, cura del corpo e anche per i capelli. Sono diversi anche le tipologie più economiche con articoli per la cura delle unghie o le maschere viso in tessuto.

Calendario dell’Avvento beauty: offerte Amazon

Per chi è interessato a un dono del genere per sé stessi o le amiche, su Amazon si possono trovare ottime offerte di cui approfittare. Basta cliccare la foto per visualizzare le offerte relative. Qui sotto abbiamo stilato una classifica dei migliori 3 tipi di calendario dell’Avvento con diverse sorprese scelti tra i più apprezzati accompagnati da una descrizione di ogni casellina.

1)Calendario dell’Avvento beauty 2022

Un calendario ricco di 24 sorprese che comprende tantissimi prodotti per il trucco, come ombretti, fard, matita per le labbra, ma anche mascara, smalti, eyeliner, crema per le mani, compreso pennelli, latte per il corpo e profumo. La scelta adatta per tutti coloro che sono appassionati di bellezza e di trucco. Sono prodotti sicuri e adatti a ogni tipo di pelle, oltre a essere ipoallergenici.

2)Calendario Avvento make up cosmetico

Sono 24 pezzi per ogni donna e ragazza includenti ombretto bicolore blush, palette di vari colori, smalto per le unghie, lucidalabbra, rossetto, penna per sopracciglia, polvere sfusa e pennello. Gli ingredienti sono sicuri e morbidi sulla pelle. Un set disponibile in una confezione molto moderna ed elegante.

3)Maybelline new York calendario dell’Avvento

A differenza dei precedenti, questo calendario si compone di ben 12 caselline, anziché 24. Sono 12 caselline con i prodotti tipici del marchio per il trucco, il viso, le labbra. Si compone di maschera, eyeliner, matita per sopracciglia, fard, rossetto e balsamo per le labbra. Ogni giorno è possibile aprire una casellina per sorprendersi con tante bellezze.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati nell’articolo, Donnemagazine.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.