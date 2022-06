Haven’t Found you yet dei Blue: testo e significato

I Blue sono tornati. Il gruppo che ha segnato l’adolescenza musicale della generazione degli anni ’90 è pronta a far cantare tutti i fan, con il nuovo singolo Haven’t Found You Yet.

Haven’t Found you yet: tutto sul brano di ritorno dei Blue

Hanno fatto sognare gli adolescenti, nati negli anni ‘90. 13 album pubblicati ed un successo dietro l’altro, con oltre 15 milioni di copie vendute. Sono i Blue, band formata da Duncan James, Lee Ryan, Simon Webbe ed Antony Costa, e ora sono tornati. La band ha deciso di separarsi nel 2005, per poi tornare insieme nel 2011 per l’Eurovision Song Contest. Hanno pubblicato due album e si sono di nuovo allontanati, senza perdere il rapporto di amicizia.

“Siamo felici quando vediamo uno dei nostri fratelli avere successo in qualcosa sia personalmente che professionalmente sia con i Blue che da solo. Sono orgoglioso di quanto siamo arrivati lontano e di come siamo riusciti a mantenere la nostra amicizia nel corso degli anni. Siamo cresciuti insieme, abbiamo viaggiato per il mondo insieme ed abbiamo imparato molto ed ora è arrivato il momento giusto per andare oltre e fare qualcosa che sia davvero speciale” ha dichiarato Simon Webbe.

Il 2021 è stato un anno importante per i Blue, perché hanno festeggiato i vent’anni della band. Hanno deciso di fare una reunion con un tour celebrativo, che è stato posticipato a quest’anno, con la presenza anche delle Atomic Kitten. A 7 anni di distanza dall’ultimo, è in arrivo anche un nuovo album dal titolo Heart & Soul, di cui è stata resa nota la tracklist:

Side A : Haven’t Found You Yet, Dance With Me, This Could Be Love, Let’d Get Sad, Heart & Soul;

: Haven’t Found You Yet, Dance With Me, This Could Be Love, Let’d Get Sad, Heart & Soul; Side B: Man no, Magnetic, Gravity, Ultraviolet, Stop.

Il significato di Haven’t Found You Yet

Il primo singolo in uscita è proprio Haven’t Found You Yet. Nel video ufficiale si sono mostrati molto più maturi, sempre con un grande talento. Il brano è stato scritto da Antony Costa con Ronny Svendsen e sarà sicuramente un successo. Il significato riguarda una specie di dichiarazione per i loro fan con cui affermano che non solo sono tornati, ma sono tornati a fare ciò che sanno fare meglio, mixando R&B e pop. “Riesco chiaramente a ricordare il giorno in cui ho sentito per la prima volta questa canzone e sono rimasto subito sbalordito” ha commentato Lee Ryan, ricordando il momento in cui Antony ha comunicato di aver scritto una nuova canzone.

La traduzione di Haven’t Found You Yet

La traduzione del testo è:

Immagini sfocate e

Sagome di qualcuno

Tu quel qualcuno?

I piaceri colpevoli hanno ottenuto

Me ossessionato come nessuno

Non renderlo facile

Sì, potrei essere esagerato

Forse sei con qualcun altro

È tutta questione di tempismo

È tutta questione di tempismo

E non riesco proprio a trattenermi, yeah

Ho captato il tuo odore

Non si può più negare

Negare

Ti sognerò nella vita

Come una canzone che non posso dimenticare

E so che ti amerò

È solo che non ti ho ancora incontrato

Giuro che posso quasi assaporarti

Come se ci fosse qualcosa nell’aria

Solo che non ti ho trovato

Solo che non ti ho trovato

Ti ho ancora trovato

Ti ho ancora trovato

Tutti questi pezzi lo faranno

Venite insieme non appena io

Può raggiungere l’altro lato

Chiudi la distanza tra

Cosa è reale e cosa c’è in fondo

Sì. Potrei essere esagerato

Forse sei con qualcun altro

È tutta questione di tempismo

È tutta questione di tempismo

E non riesco proprio a trattenermi quando

Sono stato catturato dal tuo odore

Non si può più negare

Negare

Ti sognerò nella vita

Come una canzone che non posso dimenticare

E so che ti amerò

È solo che non ti ho ancora incontrato

Giuro che posso quasi assaporarti

Come se ci fosse qualcosa nell’aria

Solo che non ti ho trovato

Solo che non ti ho trovato

Ti ho ancora trovato

Ti ho ancora trovato

Mi senti ora

Sento che mi sto avvicinando

Se mi ascolti ora

Non urlerai ad alta voce

Mi senti ora

Sento che mi sto avvicinando

Se mi ascolti ora

Ti sognerò nella vita

Come una canzone che non posso dimenticare

E so che ti amerò

È solo che non ti ho ancora incontrato

Giuro che posso quasi assaporarti

Come se ci fosse qualcosa nell’aria

Solo che non ti ho trovato

Solo che non ti ho trovato

Ti ho ancora trovato

Ti ho ancora trovato

Ti ho ancora trovato