Quali sono le differenze tra Golden Globe e Oscar? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Golden Globe e Oscar: le differenze

I Golden Globe i i Premi Oscar sono due tra i riconoscimenti più importanti in assoluto nell’industria cinematografica, a cui si aggiungono gli Emmy per quanto riguarda i prodotti televisivi. Ma qual è la differenze tra Oscar e Golden Globe? Scopriamolo adesso insieme. Iniziamo dai Golden Globe. Sono assegnati dalla Hollywood Foreign Press Association (HFPA), ovvero un gruppo (circa un centinaio) di giornalisti cinematografici internazionali con sede a Hollywood. I Premi Oscar, invece, sono conferiti annualmente dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS), ovvero una organizzazione composta solo da professionisti dell’industria cinematografica. Entrambe le vetrine mettono in risalto i migliori prodotti cinematografici dell’anno. I Golden Globe hanno due categorie separate, ovvero drama (drammatico) e comedy (commedia), gli attori e i film vengono quindi divisi in queste due categorie. Nel 1952 è stata aggiunta anche la categoria “Premio alla carriera“, e nel 2027 la categoria riservata ai film di animazione. Gli Oscar, invece, si concentrano solamente sul cinema e includono come categorie ad esempio “Miglior Film“, “Miglior Attore“, “Miglior Attrice” e così via. Infine anche il processo di votazione è differente. I vincitori del Golden Globe sono determinati dalla votazione dei membri dell’HFPA, mentre i Premi Oscar sono assegnati tramite un processo di votazione a più fasi dai membri dell’AMPAS.

I giornalisti dell’HFPA provengono da tutto il mondo, mentre i membri dell’AMPAS sono per la maggior parte membri facenti parte dell’industria cinematografica statunitense. I Premi Oscar sono considerati i più importanti, infatti la notte della cerimonia è definita come la notte più importante dell’industria cinematografica, e quindi ricevono un’attenzione maggiore rispetto ai Golden Globe, che sono comunque dei riconoscimenti molto prestigiosi.

Golden Globe e Oscar: quando si svolgono?

Come abbiamo appena visto, i Premi Oscar e i Golden Globe sono i due riconoscimenti più importanti dell’industria cinematografica. Gli Oscar sono anche la manifestazione più longeva, ci sono infatti dal 1929. I Golden Globe sono invece leggermente più recenti, ci sono infatti dal 1944. Entrami gli eventi sono accompagnati da un tappeto rosso, il famoso red carpet, anche se comunque i Golden Globe sono famosi per un’atmosfera più informale e rilassata, spesso inoltre il presentatore è un comico. Gli Oscar invece sono senza dubbio un evento più formale. I cinque film che hanno vinto più Golden Globe sono stati: “Il Dottor Zivago”, “Love Story”, “Il Padrino”, “Qualcuno volò sul nido del cuculo”, e “E’ nata una stella”. I tre film che hanno invece vinto più Oscar sono stati: “Titanic”, “Ben-Hur”, e “Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re”. Quest’anno, nel 2024, i Golden Globe si svolti domenica 7 gennaio, mentre i Premi Oscar si svolgeranno domenica 11 marzo 2024. Già adesso c’è molta attesa per sapere quale sarà il miglior film del 2023.

