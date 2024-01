Golden Globe 2024: tutte le nomination e le previsioni per ogni categoria

E’ in arrivo l’evento più atteso nel panorama cinematografico: i Golden Globe 2024. La cerimonia di premiazione sarà trasmessa in diretta nella notte tra il 7 e l’8 gennaio, in esclusiva per l’Italia su Sky e in streaming su NOW. Siete curiosi di scoprire chi si aggiudicherà l’ambito premio? In questo articolo, diamo uno sguardo alle nomination e alle previsioni per ogni categoria.

Golden Globe 2024, cinema: le previsioni dei vincitori

Miglior film drammatico -Anatomia di una caduta -Killers of the Flower Moon -Maestro -Oppenheimer -Past Lives -La zone d’interesse

Il clamoroso successo di Oppenheimer non lascia spazio ad alcun dubbio: il film scritto e diretto da Christopher Nolan sembrerebbe essere in testa alla lista dei possibili vincitori.

Miglior film commedia o musicale -Air -American Fiction -Barbie -The Holdovers -May December -Povere creature

Anche nella categoria commedia o musicale il vincitore sembra essere evidente: Barbie. Non a caso, il film è ufficialmente diventato il maggiore incasso del 2023 a livello globale.

Miglior regista

-Bradley Cooper – Maestro

-Greta Gerwig – Barbie

-Yorgos Lanthimos – Povere creature

-Christopher Nolan – Oppenheimer

-Martin Scorsese – Killers of the Flower Moon

-Celine Song – Past Lives

Nella categoria miglior regista hanno alte possibilità di vincita Greta Gerwig e Christopher Nolan.

Miglior attore in un film drammatico -Bradley Cooper – Maestro -Leonardo DiCaprio – Killers of the Flower Moon -Colman Domingo – Rustin -Barry Keoghan – Saltburn -Cillian Murphy – Oppenheimer -Andrew Scott – Estranei

Tra i favoriti per vincere il premio come miglior attore in un film drammatico troviamo Bradley Cooper, Leonardo DiCaprio e Cillian Murphy.

Miglior attrice in un film drammatico

-Annette Bening – Nyad – Oltre l’oceano

-Lily Gladstone – Killers of the Flower Moon

-Sandra Hüller – Anatomia di una caduta

-Greta Lee – Past Lives

-Carey Mulligan – Maestro

-Cailee Spaeny – Priscilla

Nella categoria miglior attrice in un film drammatico spiccano invece Sandra Hüller e Carey Mulligan.

Miglior attore in un film commedia o musicale

-Nicolas Cage – Dream Scenario

-Timothée Chalamet – Wonka

-Matt Damon – Air

-Paul Giamatti – The Holdovers

-Joaquin Phoenix – Beau ha paura

-Jeffrey Wright- American Fiction

Tra i più amati nella categoria miglior attore in un film commedia o musicale troviamo sicuramente il giovane e promettente Timothée Chalamet.

Miglior attrice in un film commedia o musicale

-Fantasia Barrino – Il colore viola

-Jennifer Lawrence – Fidanzata in affitto

-Natalie Portman – May December

-Alma Pöysti – Foglie al vento

-Margot Robbie – Barbie

-Emma Stone – Povere creature

Emma Stone, Margot Robbie e Jennifer Lawrence sono tra le favorite del pubblico per aggiudicarsi il premio come miglior attrice in un film commedia o musicale.

Miglior attore non protagonista

-Willem Dafoe – Povere creature

-Robert De Niro – Killers of the Flower Moon

-Robert Downey Jr. – Oppenheimer

-Ryan Gosling – Barbie

-Charles Melton – May december

-Mark Ruffalo – Povere creature

Chi si aggiudicherà il premio come miglior attore non protagonista? Sul podio troviamo Robert Downey Jr, Ryan Golsing e Robert De Niro.

Migliore attrice non protagonista

-Emily Blunt – Oppenheimer

-Danielle Brooks – Il colore viola

-Jodie Foster – Nyad – Oltre l’oceano

-Julianne Moore – May December

-Rosamund Pike – Saltburn

-Da’vine Joy Randolph – The Holdovers

Per quanto riguarda le donne invece spiccano i nomi di Emily Blunt e Julianne Moore.

Migliore sceneggiatura

-Greta Gerwig 6 Noah Baumbach – Barbie

-Tony McNamara – Povere creature

-Christopher Nolan – Oppenheimer

-Eric Roth & Martin Scorsese – Killers of the Flower Moon

-Celine Song – Past Lives

-Justine Triet & Arthur Harari – Anatomia di una caduta

Anche qua il regista Christopher Nolan scala le classifiche con il suo film di successo Oppenheimer.

Migliore colonna sonora originale

-Erskin Fendrix – Poor Things

-Ludwig Göransson – Oppenheimer

-Joe Hisaishi – Il ragazzo e l’airone

-Mica Levi – La zona di interesse

-Daniel Pemberton – Spider-Man: Across the Spider-Verse

Nella categoria migliore colonna sonora originale Oppenheimer continua a dominare le classifiche.

Migliore canzone originale

-Addicted to Romance – She Came to Me

-Dance the Night – Barbie

-I’m Just Ken – Barbie

-Peaches – Super-Mario Bros. – Il film

-Road to Freedom – Rustin

-What Was I Made For? – Barbie

Per quanto riguarda la migliore canzone originale, Dance the Night di Barbie ha riscontrato un notevole successo.

Miglior film straniero

-Anatomia di una caduta (Francia – Justine Triet)

-Foglie al vento (Finlandia – Aki Kaurismäki)

-Io Capitano (Matteo Garrone)

-Past Lives (Usa – Celine Song)

-La società della neve (Spagna – J.A Bayona)

-La zona d’interesse (UK/USA – Jonathan Glazer)

Grande possibilità di vittoria per Matteo Garrone con Io Capitano come miglior film straniero, nonché grande soddisfazione per l’Italia.

Miglior film d’animazione

-Il ragazzo e l’airone di Hayao Miyazaki

-Elemental di Peter Sohn

-Spider-Man: Across the Spider-Verse di Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson

-Super Mario Bros. – Il film di Aaron Horvath e Michael Jelenic

-Suzume diMakoto Shinkai

-Wish di Chris Buck e Fawn Veerasunthorn

Al primo posto sul podio troviamo senza alcun dubbio Spider-Man: Across the Spider-Verse di Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson.

Miglior blockbuster

-Barbie

-Guardiani della Galassia Vol. 3

-John Wick 4

-Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte Uno

-Oppenheimer

-Spider-Man: Across the Spider-Verse

-Super Mario Bros. – Il film

-Taylor Swift: The Eras Tour

Come miglior blockbuster ha grandi possibilità di vincita Barbie e Oppenheimer.

Golden Globe 2024, serie tv: le previsioni dei vincitori

Arriviamo ora alle serie tv. Per la miglior serie drammatica, miglior attore e miglior attrice la serie tv Succession raggiunge il primo posto. Per quanto riguarda la categoria miglior serie comica, dovrebbe avere la meglio The Bear. Tra le più apprezzate miserie invece troviamo Lo scontro.

