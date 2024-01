Scopriamo insieme quali sono le serie tv in uscita a gennaio 2024 sulla piattaforma streaming Netflix.

Come ogni mese, il catalogo di Netflix si rinnova e lascia spazio a nuovi contenuti. Nel mese di gennaio 2024 la piattaforma streaming ci propone una vasta gamma di serie tv, promettendo un inizio d’anno ricco di intrattenimento.

Netflix, le uscite di gennaio 2024: tutte le nuove serie tv da vedere

Tra avvincenti thriller, commedie e storie romantiche, ecco tutte le imperdibili nuove uscite previste per il mese di gennaio 2024 che non deluderanno gli appassionati di serie tv:

1 gennaio 2024

Iniziamo da ben quattro serie tv già disponibili sulla piattaforma streaming dal primo gennaio 2024:

-Un inganno di troppo

Un ex capitano dell’esercito, di nome Maya Stern, cerca disperatamente la verità sul brutale assassinio che ha coinvolto suo marito.

-The Good Doctor

La sesta stagione dell’acclamata serie tv che segue le vicende di Shaun Murphy, un giovane medico specializzando in chirurgia, autistico e affetto dalla sindrome del savant.

–Orange Days

Un gruppo di ragazzi affronta l’ultimo anno di università, tra questi una violinista di grande talento che ha perso l’udito e può comunicare solo con il linguaggio dei segni.

–Bleach

La storia segue le avventure di Ichigo Kurosaki e Rukia Kuchiki nella lotta per proteggere l’aldilà in cui risiedono le anime.

4 gennaio 2024

–The Brothers Sun

La serie narra la storia di uno spietato killer che, dopo l’assassinio di suo padre, decide di andare negli Stati Uniti per proteggere la madre Ellen e il suo fratellino, ignaro della realtà che lega la sua famiglia al crimine.

–Dungeon Food

Celebre manga che racconta le avventure di un gruppo di esploratori che si inoltra in un regno sotterraneo per salvare un’amica, cucinando a più non posso.

5 gennaio 2024

–La creatura di Gyeongseong

La seconda parte della serie coreana che racconta il secondo conflitto mondiale ucronicamente, con mostri generati dagli scienziati degli alleati dell’Asse.

11 gennaio 2024

–Ragazzo divora Universo

La trama segue le vicende di un giovane protagonista alle prese con una realtà familiare difficile.

–Detective Forst

Dopo essere stato licenziato a causa di metodi investigativi poco ortodossi, un detective unisce le forze con una giornalista per risolvere alcuni casi al di fuori della legge.

–Champion

Il rapper Bosco è pronto a fare il suo ritorno dopo essere uscito di prigione, finché la sua sorella Vita non conquista i riflettori mettendo alla prova il loro legame familiare.

–Killer Soup

Swathi, una giovane donna determinata a realizzare il suo sogno di aprire un ristorante, si trova coinvolta in una serie di omicidi.

–Sonic Prime

La terza stagione della nuova serie animata incentrata sulle avventure di uno dei personaggi più amato del mondo dei videogiochi.

17 gennaio 2024

–Ponto Fina

Ivan affronta la fine del suo matrimonio con umorismo e positività mentre affronta la vita guidando il suo pulmino.

18 gennaio 2024

-SKAM Italia

L’amatissimo teen drama che ha conquistato milioni di spettatori ritorna sulla piattaforma streaming con la sesta stagione.

-Kubra

La storia ruota attorto a Gökhan Shahinoglu, un uomo semplice che ama il calcio e lavora in un’officina meccanica. La sua vita cambia improvvisamente quando riceve un messaggio misterioso da uno sconosciuto.

19 gennaio 2024

–Eredità Sepolta

Dopo la morte di uno zio sconosciuto, una donna eredita un cimitero e si ritrova al centro di una serie di oscure vicende.

25 gennaio 2024 –Griselda La serie racconta la storia vera della celebre Griselda Blanco, regina del narcotraffico nella Miami degli anni ’80-’90.

31 gennaio 2024

–Baby Bandito

La serie narra le vicende di Kevin Tapia, skater che decide di rubare il piano di una pericolosa banda per rapinare sette milioni di dollari dall’aeroporto e dare alla sua ragazza Génesis la vita che merita.

