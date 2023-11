Giulia De Lellis torna in televisione con un nuovo programma dal titolo “Amore Alla Prova”. Vediamo insieme, all’interno di questo articoli, di saperne di più su questo programma.

Giulia De Lellis ritorna su Real Time con “Amore Alla Prova”

L’influencer e conduttrice televisiva Giulia De Lellis torna su Real Time con il nuovo programma tv dal titolo “Amore alla Prova – La crisi del settimo anno“. Il programma è partito mercoledì 15 novembre 2023 e Giulia è affiancata alla conduzione dallo psicologo Matteo Radanelli, esperto in terapia di coppia. Dopo il successo di altri programmi televisivi con al centro l’amore, come “Primo Appuntamento” o “Matrimonio a prima vista“, ecco che su Real Time arriva un nuovo programma, dove quattro coppie in crisi si scambieranno i partner tra loro. Prima di vedere nel dettaglio in che cosa consiste il programma, leggiamo le parole di Giulia De Lellis, intervistata da Sorrisi e Canzoni Tv. A Giulia è stato chiesto perché secondo lei le coppie entrano in crisi e se crede che la terapia di coppia sia utile. Ecco cosa ha risposto: “purtroppo l’amore non vince su tutto. E dopo tanti anni succede che due persone stiano insieme ma non crescano allo stesso modo. Alla base di un rapporto duraturo occorrono stima, rispetto, sincerità e affetto. Un occhio esterno è in grado di aiutare a ritrovare quell’obiettività che si perde stando in una relazione. Così come è di grande aiuto il confronto con qualcuno che vive il tuo stesso disagio.”

Al via dunque il nuovo programma tv condotto su Real Time da Giulia De Lellis dal titolo “Amore alla Prova- La crisi del settimo anno“. In che cosa consiste il programma? Ci saranno quattro coppie in crisi che decideranno di mettersi in gioco, ovvero di scambiarsi i partner per 14 giorni. Alla fine di questo periodo decideranno se mettere fine alla loro relazione o se invece rimanere insieme. Il programma è formato da 4 puntate, la prima andata in onda il 15 novembre scorso. Vediamo adesso insieme chi sono i concorrenti:

Valentina e Massimiliano : lei proprietaria di un negozio di abbigliamento, lui modello e speaker radiofonico. Stanno insieme da sette anni. Nell’ultimo periodo sono aumentati i problemi, lui è stufo della gelosia di lei, la quale è molto insicura e si vede meno bella del suo fidanzato.

: lei proprietaria di un negozio di abbigliamento, lui modello e speaker radiofonico. Stanno insieme da sette anni. Nell’ultimo periodo sono aumentati i problemi, lui è stufo della gelosia di lei, la quale è molto insicura e si vede meno bella del suo fidanzato. Jenifer e Tommaso: fidanzati dai tempi del liceo, lui però ha tradito Jenifer molte volte, una poco dopo al richiesta di sposarlo. Jenifer aveva sempre perdonato tutto ma adesso sembra proprio non riuscire più a farlo.

fidanzati dai tempi del liceo, lui però ha tradito Jenifer molte volte, una poco dopo al richiesta di sposarlo. Jenifer aveva sempre perdonato tutto ma adesso sembra proprio non riuscire più a farlo. Lorena ed Emanuele : si sono innamorati vent’anni fa, hanno un figlio di 13 anni. Lei ha sempre accusato lui di essere un eterno Peter Pan, di non sapersi prendere le proprio responsabilità. Questo l’ha portata a tradirlo. I due si sono separati per un anno e mezzo, continuando però a fare l’amore, dopo si sono rimessi insieme e adesso sono di nuovo ai ferri corti.

: si sono innamorati vent’anni fa, hanno un figlio di 13 anni. Lei ha sempre accusato lui di essere un eterno Peter Pan, di non sapersi prendere le proprio responsabilità. Questo l’ha portata a tradirlo. I due si sono separati per un anno e mezzo, continuando però a fare l’amore, dopo si sono rimessi insieme e adesso sono di nuovo ai ferri corti. Monia e Ugo: entrambi con un figlio nato da precedenti relazioni, si mettono insieme e poco dopo nasce una figlia. La gestione delle dinamiche di una famiglia allargata e i differenti approcci genitoriali li hanno messi in crisi.

