Sophie Codegoni ha dimenticato Alessandro Basciano e ha già un nuovo amore? È stato proprio lui a sfogarsi sui social condividendo il contenuto della mail inviata dal suo legale a quello dell’ex compagna, in cui si fa riferimento ad una nuova relazione in corso.

Sophie Codegoni dimentica Alessandro Basciano: chi è il nuovo amore?

Alessandro Basciano continua a portare avanti la sua battaglia sentimentale ormai diventata pubblica con la sua ex fidanzata Sophie Codegoni. Dopo l’intervista piena di lacrime nel salotto di Silvia Toffanin, a verissimo, l’ex gieffino si è sfogato pubblicamente sui social network condividendo parte della lettera del suo avvocato a quello dell’ex compagna, dove si fa riferimento ad una nuova relazione in corso. Sophie Codegoni ha già dimenticato Alessandro Basciano nonostante siano nel pieno di questa guerra e con una bambina da tutelare? Secondo quanto si legge nella lettera condivisa da Basciano sembrerebbe proprio di sì, ma non si sa nulla di questo presunto nuovo amore. “C’è chi pensa ai nuovi look e a non rientrare a casa la sera a casa della propria figlia e c’è chi invece deve pregare invano per poterla vedere.. non scordate mai chi siete e da dove venire” si è sfogato l’ex gieffino nelle sue storie su Instagram.

Ha deciso anche di condividere parte di una lettera che il suo avvocato ha inoltrato a quello di Sophie Codegoni. Nella lettera si parla di “assenza ingiustificata e a noi non comunicata della Sign.ra Codegoni al primo incontro per la negoziazione” e viene comunicato che Alessandro Basciano avrebbe “perso fiducia in questo percorso e non intende effettuare altri incontri”. Le richieste che riguardano la separazione avverranno di conseguenza solo a distanza, visto che Sophie Codegoni non si sarebbe presentata all’incontro con il suo ex. Non solo, secondo il contenuto della lettera, la donna avrebbe dichiarato di avere già un’altra relazione in corso. “Se è vera la dichiarazione della Codegoni di avere un altro uomo, sia chiaro che lo stesso non debba avere rapporti con la figlia in quanto ancora troppo piccola e potrete addirittura coincidere la figura del padre” si legge nella lettera del legale.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: la versione dell’amante

La posizione di Sophie Codegoni sembra ormai irrevocabile e durante una sua ultima intervista ha dichiarato di non credere alle lacrime di Alessandro Basciano. Si parla anche della versione di Luzma Cabello, ex fidanzata del dj e presunta amante nelle notti ad Ibiza che avrebbero trascorso insieme recentemente, mentre lui era legato a Sophie Codegoni. L’influencer continua a sostenere che Basciano avrebbe tradito Sophie con lei dopo la nascita della figlia. “Ho visto che accanto al suo nome c’era un cuore e un orsetto. Immediatamente sono partite le tue spiegazioni confuse, mi hai detto che dovevo rilassarmi perché mi amavi” gli ha fatto sapere con una lettera. Dopo averla fatta passare per una “turista inglese che chiedeva spiegazioni” dopo l’uscita delle foto in aeroporto, la modella avrebbe deciso di contattare Sophie, inviandole tutte le prove che aveva della loro relazione. “Ci siamo rese conto che stava manipolando entrambe” ha dichiarato Luzma Cabello. Da qui la decisione di Sophie Codegoni di allontanarsi da lui e non tornare sui suoi passi. Ora pare sia anche riuscita a dimenticarlo e che stia già frequentando un altro uomo.

GLI ARTICOLI PIÙ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT: