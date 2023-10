La conduttrice radiofonica e opinionista Anna Pettinelli, nonché professoressa di “Amici” di Maria De Filippi, ha un nuovo fidanzato. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, di chi si tratta.

Perché tutti parlano di Anna Pettinelli: ecco chi è il suo nuovo fidanzato

Anna Pettinelli, conduttrice radiofonica, opinionista e professoressa di “Amici” di Maria De Filippi è stata ospite alla trasmissione “Verissimo”, condotta da Silvia Toffanin. Nel corso del collegamento con lo studio di “Verissimo“, Anna ha parlato non solo del suo ritorno ad “Amici”, ma ha anche rivelato di aver trovato l’amore e di avere quindi un nuovo fidanzato. Di recente aveva dichiarato di non essere molto fortunata in amore, ma le cose sembrano finalmente essere cambiate. Anna non ha rivelato troppi dettagli sul suo nuovo fidanzato, ha detto però che si chiama Giuseppe e che di lavoro fa il cuoco. Queste le sue parole alla Toffanin: “va avanti da un bel pò, ci siamo incontrati a maggio. Cucina bene perché è la sua professione, fa il cuoco, prima faceva tutt’altro. Si chiama Giuseppe, Beppe… non ci sono foto. Non è un segreto ma voglio aspettare un attimo per dirlo. Innamorarsi da grandi è tutta un’altra cosa, non ti pare il colpo di fulmine, mi sono innamorata piano.” L’insegnante di “Amici“, ha poi parlato anche delle sue relazioni passate, come quella con Stefano Macchi: “ le storie passate sono un pò come i dolori del parto, se uno non li dimenticasse non farebbe altri figli. I dolori si dimenticano e ci si innamora di nuovo. Non tengo rancore, ma certe cose non le perdonerà mai, non ci penso mai. Non perdono il tradimento, le bugie, l’opportunismo che certi rapporti hanno avuto, sono fantasmi del passato. Oggi però sono felice e contenta, della mia vita e del mio lavoro.” Tempo fa si era parlato di un possibile flirt tra Anna Pettinelli e l’ex di Arisa, Andrea De Carlo, ma a quanto pare non è lui il nuovo amore della professoressa di “Amici”.

Anna Pettinelli e il ritorno ad “Amici” di Maria De Filippi

Oltre a rivelare di avere un nuovo fidanzato, Anna Pettinelli a “Verissimo” ha parlato anche del suo ritorno come professoressa ad “Amici” di Maria De Filippi. La coach di canto ha parlato del suo rapporto con gli altri professori, in particolare con Rudy Zerbi, con il quale ci sono spesso dei battibecchi e delle frecciatine. In passato però i due erano amici. Queste le parole di Anna Pettinelli: “io e Rudy ci conosciamo dal paleolitico, per un certo periodo siamo stati anche amici. Ci siamo visti per delle vacanze insieme, molto ma molto tempo fa, erano i primi anni Novanta. Siamo stati insieme a Santa Margherita Ligure. Un caffè insieme a lui non l’ho mai preso negli ultimi cinque anni, altrimenti glie lo avrei avvelenato. Prima eravamo amici, qua dentro è diventato antipatico, qualcosa è cambiato.”

