Tra i big che partecipano alla kermesse musicale c’è anche il duo La Rappresentante di Lista, alla sua seconda partecipazione consecutiva. Con loro, nella serata dedicata alle cover, anche Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra. Il gruppo composto per l’occasione si esibirà in “Be my baby”, brano dei The Ronnettes.

Se sul duo di artisti e su Margherita e Cosmo abbiamo già qualche informazione, ad essere davvero nuova nel mondo dello spettacolo è proprio Ginevra. La sua carriera comunque, seppur giovane sembra già essere molto promettente. Andiamo a conoscerla meglio in questo articolo.

Chi è Ginevra

Le informazioni che si riescono a reperire su Ginevra Lubrano non sono molte e quasi tutte riguardano la sua carriera musicale appena sbocciata. Conosciuta semplicemente come Ginevra, nasce a Torino nel 1993.

Appassionata di musica fin da bambina, terminate le scuole superiori si trasferisce a Milano e nel capoluogo lombardo approfondisce la propria passione presso un’accademia musicale, portando avanti anche gli studi in scienze politiche.

Gli esordi e il primo vero debutto nella mondo della musica

Nel marzo del 2019 Ginevra fa uscire il suo primo EP dal titolo “Ruins”, ispirato come dichiarato dalla stessa artista in un’intervista, da una “situazione di fragilità e rottura”. Il debutto vero e proprio per la giovane cantante avviene però a settembre 2020.

In quell’occasione ha la possibilità di calcare il palco dell’Arena di Verona nel corso di Heroes, primo grande evento in live streaming a cui hanno partecipato artisti prevalentemente del mondo rap, hip-hop e indie del calibro di Ghemon, Achille Lauro, Afterhours, Brunori Sas, Coez, Coma_Cose, il vincitore di Sanremo 2020 Diodato, Elodie, Fedez, Francesca Michelin, Ghali, Levante, Madame. Ma anche Mahmood vincitore a sua volta dell’edizione di Sanremo del 2019, Marracash, Marlene Kuntz, i Pinguini Tattici Nucleari, Random, Salmo, Subsonica, Tommaso Paradiso e Willie Peyote.

Influenze musicali e l’arrivo a Sanremo

Lo stile di Ginevra ha conquistato subito il duo de La Rappresentante di Lista per le sue sonorità davvero uniche. La sua musica ha infatti influenze rock e della musica alternativa inglese sapientemente mixate a quelle della musica elettronica.

Forte della sua personalità e dei suoi successi in campo musicale si è presentata a Sanremo Giovani arrivando fino alle semifinali e diventando anche una delle protagoniste di AmaSanremo con il brano “Vortice”.

Vita privata e curiosità

Come abbiamo già detto, le informazioni sulla vita privata di Ginevra non sono molte, non sappiamo neanche se sia fidanzata oppure no. In compenso però, abbiamo però alcune curiosità che la riguardano. Sappiamo per esempio che fa parte della Asian Fake, etichetta discografica che ha contribuito al successo dei colleghi Coma_Cose.

Nonostante la giovane età e la carriera appena iniziata inoltre, il talento di Ginevra l’ha portata ad essere inserita anche tra i cantanti che si sono esibiti in occasione del Concerto del Primo Maggio 2021, lo stesso in cui Fedez attaccò attraverso il suo discorso, alcuni volti della Lega che avevano preso posizione contro il Ddl Zan.