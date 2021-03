La Rappresentante di Lista è una band italiana, conosciuta soprattutto nell’ambiente dell’indie pop e del queer pop. I due fondatori si conoscono a un laboratorio teatrale e la loro intesa li ha portati a produrre tre album e a partecipare a numerosi eventi, tra cui Sanremo 2020 e 2021.

Chi sono La Rappresentante di Lista

I due fondatori sono Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina. Lei toscana e lui siciliano, si incontrano nel 2011 a Palermo, durante un laboratorio teatrale. Da lì non si sono più lasciati: iniziano subito a fare musica e nel 2014 esce il loro primo album (per la) Via di casa con l’etichetta discografica Garricha Dischi. L’album unisce sonorità pop a eco più folkroristiche, che diventano una particolarità del gruppo.

Nel 2015 esce Bu bu sad, che porta la band a suonare in tutta Italia e a farsi conoscere dal grande pubblico. È in questa occasione che decidono di registrare Bu bu sadLive, che raccoglie le canzoni dell’album suonate nelle varie tappe di tour, oltre ad alcuni inediti come “Invisibilmente (Mina vagante)”.

Nel 2018 pubblicano Go Go Diva, un album potente, descritto come dagli artisti come:

Un invito a perdersi, a battersi, a spogliarsi e a cantare con tutta la voce che si ha in corpo. Nell’inferno dei desideri, nel buio della paura, nell’oscurità di questo tempo, noi ci sentiamo maledettamente vivi.

A fine 2020 La Rappresentante di Lista annuncia l’uscita di un nuovo album: “My mamma”; il primo singolo estratto, “Alieno”, viene pubblicato a Febbraio e riscuote immediatamente grande successo, ponendo ottime basi per l’arrivo del disco.

Il significato del loro nome

Il nome del gruppo, “La Rappresentante di Lista”, è stato scelto da Veronica e Dario per ricordare un particolare momento della vita della Lucchesi. Nel 2011, infatti, Veronica si iscrisse come rappresentante di lista a un partito politico in modo da ottenere così il permesso di votare (seppur residente all’estero) per un referendum abrogativo riguardante il tema dell’energia nucleare.

Le esperienze a Sanremo

La Rappresentate di Lista viene invitata a partecipare a Sanremo 2020 durante la terza serata, quella dedicata alle cover. A richiedere la loro presenza e sostegno, insieme a Dardust, è Rancore, che ha scelto “Luce” di Elisa per questa serata.

“Quando Rancore ci ha invitato a salire sul palco dell’Ariston — scrive Veronica Lucchesi — per interpretare insieme a lui e a Dardust ‘Luce’ di Elisa ho pensato a quante volte avevo cantato questa canzone, quel ritornello. Ho fatto una lunga pausa. Poi mi sono riavvicinata a quelle parole e, con tutto quello che sono adesso, ho scoperto delle sensazioni nuove. Penso di averla compresa ora più che mai. Io e Dario stiamo per calcare quel palco e non canterò una nostra canzone. Non sono parole nostre quelle che pronunceremo…”.

Per la 71° edizione del Festival di Sanremo, invece, il gruppo viene selezionato tra i partecipanti alla sezione Big con il brano “Amare”. Questa è finalmente l’occasione per il duo indie di salire sul palco del teatro Ariston da veri e proprio protagonisti.

