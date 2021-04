Attacco duro dal precedente fidanzato Gianluigi Martino a Valeria Marini. Nell’intervista rilasciata a Nuovo, ha dichiarato di aver visto alcuni video dell’esperienza di lei a Supervivientes e ha confessato di trovarla molto appesantita rispetto a quando stavano insieme.

Gianluigi Martino attacca Valeria Marini

Gianluigi Martino si è lasciato andare a un piccolo commento poco elegante:

La trovo fuori forma. Alla prova peso a Supervivientes la bilancia segnava 84 chili

L’ex fidanzato della Marini ha affermato che vedeva Valeria sempre bellissima ma ha continuato ad attaccare l’ex fidanzata affermando che:

Forse era l’amore che me la faceva vedere così

Per Gianluigi, Valeria ha deciso di partecipare alla versione spagnola dell’Isola perché in Italia la sua immagine sarebbe stata offuscata per la truffa di cui è rimasta vittima sua mamma. Gianna Orrù si è fidata di Giuseppe Milazzo Andreani così tanto da lasciargli i risparmi di una vita, 335mila euro.

Il produttore cinematografico ha dichiarato in un servizio del programma David Parenti che è un’intera invenzione perché la madre e la figlia ce l’hanno con lui.