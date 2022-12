Momenti di paura quelli vissuti al Grande Fratello Vip, nella notte dopo la puntata andata in onda nella serata di sabato 10 dicembre 2022, la concorrente Sarah Altobello ha accusato un malore ed è stata visitata da un medico.

GF Vip, Sarah Altobello accusa un malore nella notte: tutti i dettagli

Nella notte tra sabato 10 e domenica 11 dicembre 2022, Sarah Altobello ha accusato un malore e ha cominciato ad urlare dal dolore dopo essersi messa a letto.

Le urla di dolore di Sarah hanno svegliato Alberto De Pisis, che si è subito recato sul letto della showgirl, per vedere cosa le stesse accadendo ed in seguito si è recato in confessionale per chiedere aiuto.

Sarah Altobello durante la notte: “Mi si è spezzata una costola”

L’improvviso malore accusato da Sarah Altobello è stato ripreso dalle telecamere della casa più spiata d’Italia, ecco cos’ha detto la showgirl ad Alberto De Pisis:

“Alberto aiuto sto male, non posso muovermi sto malissimo. Ho fatto crack, ti prego chiama qualcuno. Sto male. Non riesco a muovere il costato. Fai qualcosa, aiutami, mi si è spezzata una costola. Fa malissimo”.

Secondo quanto rivelato successivamente da Luca Onestini, la concorrente è stata visitata poco dopo da un medico, ma non si hanno notizie in merito all’effettiva natura del dolore, che probabilmente è insorto in seguito ad un movimento sbagliato.

Mentre Sarah Altobello gridava dal dolore nel suo letto, gli inquilini della casa più spiata d’Italia commentavano l’accaduto.

In particolare, Oriana Marzoli ha detto ai compagni d’avventura che la showgirl soffriva di dolore alle costole già da due giorni, ma che secondo la sua opinione il suo pianto era da attribuire alle situazioni che si sono venute a creare dopo e durante la puntata.

Nello specifico, poco prima di accusare il malore, Sarah Altobello ha avuto una lite con Daniele Dal Moro e ancor prima è stata protagonista in puntata per via del bacio con Attilio Romita.