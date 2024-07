Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, tutte le tappe della storia d’amore tra Jennifer Lopez e Ben Affleck.

Ben Affleck e Jennifer Lopez: le tappe della storia d’amore

La storia d’amore tra Jennifer Lopez e Ben Affleck è una di quelle storie che ha appassionato tante di noi, quell’amore nato quando erano entrambi molto e sfociato nel matrimonio quando invece erano entrambi adulti e genitori, dopo ben 18 anni di separazione. Nonostante le insistenti voci su un possibile divorzio, andiamo insieme a ripercorre le tappe della storia d’amore tra Ben Affleck e Jennifer Lopez:

2001 : Jlo e l’attore statunitense si sono incontrati per la prima volta su set del film “Gigli“.

: Jlo e l’attore statunitense si sono incontrati per la prima volta su set del film “Gigli“. 2002 : Jennifer e Ben hanno cominciato a frequentarsi, poco dopo il divorzio tra la cantante e attrice e Criss Judd, fino a ufficializzare la loro relazione. Sempre nello stesso anno, Ben Affleck ha chiesto alla Lopez di sposarlo, con tanto di anello con diamante rosa da 6,1 carati.

: Jennifer e Ben hanno cominciato a frequentarsi, poco dopo il divorzio tra la cantante e attrice e Criss Judd, fino a ufficializzare la loro relazione. Sempre nello stesso anno, Ben Affleck ha chiesto alla Lopez di sposarlo, con tanto di anello con diamante rosa da 6,1 carati. 2004: mancano solo quattro giorni al matrimonio, ma i Bennifer decidono di lasciarsi. Ecco cosa avevano dichiarato alla stampa: “a causa dell’eccessiva attenzione dei media per il nostri matrimonio abbiamo deciso di posticipare la data. Abbiamo cominciato a sentire che lo spirito di quello che avrebbe dovuto essere il giorno più felice della nostra vita poteva essere compromesso.” Jlo, dopo la fine della storia con Ben, aveva dichiarato che per lei era la sua prima vera e grande sofferenza d’amore.

mancano solo quattro giorni al matrimonio, ma i Bennifer decidono di lasciarsi. Ecco cosa avevano dichiarato alla stampa: “a causa dell’eccessiva attenzione dei media per il nostri matrimonio abbiamo deciso di posticipare la data. Abbiamo cominciato a sentire che lo spirito di quello che avrebbe dovuto essere il giorno più felice della nostra vita poteva essere compromesso.” Jlo, dopo la fine della storia con Ben, aveva dichiarato che per lei era la sua prima vera e grande sofferenza d’amore. 2021: dopo quasi 20 anni, Ben Affleck e Jennifer Lopez vengono paparazzati di nuovo insieme a Los Angeles. Nel corso degli anni entrambi si erano sposati e avevano avuto figli. Jlo è stata sposata con Marc Anthony dal 2004 al 2014, diventando anche madre dei gemelli Max ed Emme. L’attore statunitense è stato invece sposato con Jennifer Garner dal 2005 al 2018, diventando padre di Violet, Seraphina e Samuel.

Ben Affleck e Jennifer Lopez, le tappe della loro storia d’amore: il matrimonio

Come abbiamo appena visto, nel 2021 Jennifer Lopez e Ben Affleck sono tornati insieme, mostrandosi molto felici e affiatati. Questa volta il matrimonio tra i due c’è stato. Prima si sono sposati a Las Vegas, poi hanno fatto una lussuosa cerimonia in Georgia con amici e parenti. Ecco cosa aveva scritto su Instagram Jlo: “quando l’amore è vero, l’unica cosa che conta nel matrimonio è la promessa che ci facciamo l’un l’altro di amarci, prenderci cura di noi, ascoltarci, essere pazienti e buoni. Noi ci siamo promessi tutto questo. E molto altro ancora. E’ stata la notte migliore della nostra vita.”

Ben Affleck e Jennifer Lopez: aria di divorzio?

Nelle ultime settimane si sono fatte sempre più insistenti le voci circa una crisi tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. il 16 luglio, inoltre, era il loro secondo anniversario di nozze, e i Bennifer lo hanno trascorso in due città diverse. Chi pensava che il giorno dell’anniversario sarebbe stata l’occasione per un riavvicinamento si è sbagliato. Ma, è davvero finita tra loro? Per il momento nessuno dei diretti interessati ha detto qualcosa in merito. Staremo a vedere.